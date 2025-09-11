Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！　早秘戀陳漢典：走投無路才選他

記者田暐瑋／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典無預警宣布結婚，消息一出震驚演藝圈，今年7月曾公開分享自己完成凍卵的過程，並坦言尚未找到合適伴侶，當時被問到和陳漢典要不要湊對，她幽默表示：「如果我們兩個真的走投無路，可能就會出此下策。」

▲Lulu陳漢典。（圖／攝影中心）



Lulu曾在2023年積極諮詢凍卵，無奈努力半年未能成功，只好順其自然，直到33歲時終於下定決心，趁月經來的第二天立刻打下第一針排卵針，正式啟動凍卵療程。先前透露有算命師曾預言她26歲結婚、33歲生子，但未如期實現，凍卵後取出33顆卵子，笑稱雖然卵子沒有年限，但仍擔心受風寒，許願「盡快解凍」。

與陳漢典搭檔主持《綜藝大熱門》長達12年，Lulu對於多次被拱湊對，7月時才幽默說：「如果我們兩個真的走投無路，可能就會出此下策。」當時否認有對象，「憲哥說過，生女的就包兩百萬，男的一百萬，結婚也有百萬，但我們都還有工作收入，暫時不需要。但有遇到聊得來的對象，也有心動的人，圈內圈外都有，太多了，有潛藏的追求者，我凍了33顆，只是精子都不來找我。」

▲Lulu做凍卵手術。（圖／翻攝自YouTube／Lulu黃路梓茵）