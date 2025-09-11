IU發歌時間藏巧思！〈Bye,Summer〉早7仍攻榜首　7首特別意義全整理

記者張筱涵／綜合報導

IU於2024年在首爾世界盃競技場舉行《HEREH ENCORE : THE WINNING》，當時演唱了新歌〈Bye, Summer〉，原本歌迷們只能透過LIVE影片來回味，但在10日早上7點（南韓時間）驚喜發行音源和歌詞MV，而這其實不是第一次她特別為歌曲安排發行時間了。

特別時間

1. 〈Bye, Summer〉在天氣逐漸變涼的早晨發行

〈Bye, Summer〉是IU為2024年舉行的世界巡迴畫下句點的歌曲，最令人驚豔的，就是在首爾安可場的第一天演唱時，在準備演唱時剛好下起了雨，奇蹟似的，在唱完後雨也跟著停了。她當時曾說沒有發行音源的計畫，但在天氣逐漸轉涼的日子的早晨，驚喜曝光的這首歌，也成了許多學生、上班族的通勤歌曲，11日更攻上Melon HOT100榜單第一名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲〈Bye, Summer〉登HOT 100第一名。（圖／翻攝自韓網）



2. 〈夜信〉晚上6點發行

由於當時音源榜計算方式的更動，歌曲的發行時間主要都在中午12點到晚上6點，為了能夠被計入即時榜單，許多藝人也都會選擇在中午12點發行歌曲。不過，〈夜信〉正如歌名一樣是一封在夜間寄出的信件，正因如此，IU原本希望能在深夜發行這首歌曲，但和公司討論後，最後選擇符合「晚上」，且能反映在榜單上的晚上6點發行。

儘管發行時間沒照著一般時間走，但收錄〈夜信〉的《Palette》的歌曲們都衝上的即時榜單前10名，可見影響力。

3. 〈秋日早晨〉選在出道9周年早上7點發行

《花書籤2》發行時間為2017年9月22日，但為了給歌迷們一個驚喜，收錄曲〈秋日早晨〉特別在2017年9月18日也就是出道9周年當天發行，不只如此，發行時間更是早上7點。

據報導，會選在出道9周年的早上7點，除了希望可以給眾人一個驚喜外，也是希望能讓大家都有一個特別的早晨，也因為從未有歌曲在早上7點發行過，經紀公司當時回應：「因為早上7點是不計入排名的時間，所以幾乎沒有人會選在這時候發行，但與成績無關，這首歌充滿著IU的真心，是她希望就算只能起到一點作用也好，希望能讓粉絲迎接美麗秋日而獻上的禮物。」

4. 〈strawberry moon〉選在深夜0點公開

呼應〈strawberry moon〉歌名，這首歌選在深夜0點公開外，在MV內也藏滿了巧思。在MV中所乘坐的車輛車牌上寫有「JUN 14-2022」，而這正是草莓月發生的日子，有趣的是，當天的農曆是5月16日，正巧和IU的生日相同。

特別日期

1. 〈星期五見面（Friday）〉真的在星期五發行

〈星期五見面〉音源發行於2013年12月20日，當天就正是星期五，對一向都重視時間、數字的IU來說，也被粉絲猜想是她特別選的巧思。歌詞內容也敘述了星期一、二、三、四無法約會但又不想等到周末的心境，不只如此，這也是IU第一次以自作曲當主打歌的專輯。

▲2013年12月20日是星期五。（圖／翻攝自Melon）



2. 收錄〈23〉的《CHAT-SHIRE》選在23日發行

IU發行《CHAT-SHIRE》時正好23歲（南韓年紀），這也是她的年齡系列曲的第一首歌曲，有趣的是，這張專輯也選在2015年10月「23日」發行，讓發行日、歌名和年紀都有關聯了起來，也讓這張專輯多了趣味。

▲收錄〈23〉的《CHAT-SHIRE》於2015年10月23日發行。（圖／翻攝自Melon）



3. 出道10周年曲〈BBIBBI〉 選在10月10日發行

出道10周年紀念歌曲〈BBIBBI〉特別選在2018年10月10日發行外，這也是IU演藝生涯的一個里程碑，她書寫了這首歌的詞，被認為是在向酸民喊話外，但也正如歌曲介紹所說的，她更想說的或許是「大家好！別擔心我，我會一直好好走下去的」。

▲因應10周年，〈BBIBBI〉於2018年10月10日發行。（圖／翻攝自Melon）

