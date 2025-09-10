孫生跳上車舞酸「縮胃沒人愛」　蹦闆回嗆丟臉：可悲博存在感

記者王靖淳／綜合報導

大陸抖音女團「SK月亮湖217」最近因上車歌爆紅，就連台灣不少網紅也開始模仿翻拍，昨（9）日網紅孫生就在IG分享自己穿女裝跳上車舞的影片，並配詞嘲諷網紅蹦闆，影片曝光後立刻掀起討論。為此，蹦闆做出回應了。

▲蹦闆（圖左）針對孫生的影片做出回應。（圖／翻攝自Instagram）

蹦闆表示，在看了孫生昨天發布的影片後，有太多人私訊詢問他的看法，讓他決定不再沉默。他劈頭就狠酸：「做自媒體要多可悲，才需要靠女裝跳舞，來博存在感？」蹦闆認為，有些人就是專門靠丑態博眼球，並天真地以為用噁心的手段，就能換來掌聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蹦闆在文中對孫生提出質疑：「孫生從以前到現在，不就是靠爭議混日子？」他接著更重提舊事，直指孫生過去靠母親爭議，如今則是靠女裝損人鬧劇，認為他博取關注的手段，始終都圍繞在爭議事件上。蹦闆表示，自己看下來，孫生的風格始終如一，接著便以極度不屑的語氣，總結說道：「丟臉而已。」

▲蹦闆吐槽孫生可悲、博眼球。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

事實上，孫生9日透過IG分享上車舞的影片，他把歌名改成「蹦版哥哥上車囉」，歌詞內容則為「蹦版哥哥，我們來接你囉，來囉來囉，菜，好菜，蹦版哥哥，超級無敵菜，超級無敵，烙賽，蹦版哥哥超烙賽，烙賽，烙賽，打拳又被蓋，縮胃可憐沒人愛，掰掰，下車囉。」