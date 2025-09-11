好萊塢星光夫妻共演《永遠在一起》　自爆有心理準備「拍完就離婚」

記者蕭采薇／台北報導

深獲大眾喜愛的「好萊塢星光夫妻」戴夫法蘭科（Dave Franco）與艾莉森布里（Alison Brie），雖然時常收到希望兩人共同演出的邀約，但為了不讓觀眾看膩他們，因此對於劇本的選擇相當挑剔。兩人最近攜手主演的年度最佳「驚」世約會電影《永遠在一起》（Together），更讓他們做好拍完即離婚的「永不在一起」心理準備。

▲《永遠在一起》由「好萊塢星光夫妻檔」戴夫法蘭科（右）與艾莉森布里（左）攜手主演。（圖／采昌提供）

戴夫法蘭科與艾莉森布里在2011年相戀、2017年結婚，至今已經愛情長跑14年。儘管常接到共演邀約，卻鮮少答應。戴夫說：「我們十分挑剔，因為不想過度以情侶身分曝光，而讓大家看膩我們。」不過當他收到《永遠在一起》邀約時，不僅馬上點頭接演，更主動提出要跟太太艾莉森一起演出。

戴夫法蘭科說：「這部作品感覺很對！電影中的情侶已經交往超過10年，我們覺得我們的真實關係，很適合這樣的互動呈現。」艾莉森也補充：「我們在現實生活中是伴侶這件事，剛好能為這個故事加分，而且幸運的是，我們的關係比片中那對情侶健康多了！」



由於全片描繪情侶陷入感情瓶頸的陰暗面，需要挖掘一段關係裡的未知恐懼，極端又激烈的情感演繹，也讓兩人在接演前，就已經做好「拍完即離婚」的心理準備，艾莉森表示：「我們探索的是，如果一對情侶陷入瓶頸，甚至到了不知道是否還相愛，或是忘記當初彼此相愛理由的階段，那會怎麼樣？」

▲故事描繪情侶感情的陰暗面，讓戴夫法蘭科（左）與艾莉森布里（右）做好「拍完就離婚」。（圖／采昌提供）

她接著說：「故事會轉變成對未知與害怕一段關係結束的恐懼，而我們正是要挖掘這樣的恐懼。因為片中這段關係實在太激烈，所以我們也有心理準備，拍完要嘛走向離婚，要嘛變得比以前更加依賴彼此，幸運的是，我們是後者！」她也坦言：「這真的是我們最親密、最強烈的合作！」

在拍攝期間，從片場到收工回家，兩人可說是幾乎每分每秒緊跟彼此、沒有分開過！看似緊繃的相處狀態，卻是他們自認的「祕密武器」，戴夫自豪透露：「我們的秘密武器就是我們住在一起。每天收工一起回家、放鬆、回顧一整天的工作、可以隨時排練，所以我們對劇本非常熟悉，每天都能全力以赴。到片場時，我們都能直接進入狀態！」

值得一提的是，兩人也在片中加入不少屬於彼此的「親密對話」，藉此增加角色的情感真實度，艾莉森分享：「我們和導演一起討論劇本時，加入很多我們彼此之間的小情話或親暱用語，那種情侶間特有的默契溝通方式。」該片將於9月26日在台上映。