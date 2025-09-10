國民爺爺過世享耆壽90歲　曾演《人選之人》王淨阿公眼神逼哭人

記者黃庠棻／台北報導

資深藝人林義雄（本名林正雄）傳出在昨（9日）過世，享耆壽90歲，他曾獲第55屆電視金鐘獎終身貢獻獎，在電影《魯冰花》演出「古阿明」爸爸的角色，到近期《用九柑仔店》中飾演張軒睿的爺爺，還有在Netflix《人選之人-造浪者》中飾演亞靜（王淨）阿公，至今都讓人印象深刻。

▲《人選之人-造浪者》飾演王淨阿公的林義雄傳出離世消息 。（圖／翻攝Netflix）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林義雄在2010年時曾因心肌梗塞，動了心臟手術裝6根支架，因此息影3年，不過身體仍舊相當硬朗，持續自己在演藝圈的工作，包含近期推出的台劇《人選之人-造浪者》、《不愛，愛》都能見到他的身影。

▲林義雄曾獲第55屆電視金鐘獎終身貢獻獎。（圖／攝影中心攝）

據了解，林義雄的告別式將於10月2日在二殯、台北市博愛館（景行廳一樓-至忠二廳）舉行。他當年獲頒第55屆金鐘獎終身貢獻獎，上台時感謝了長官、評審，並懷念起自己已逝的朋友、同事「感謝以前提拔我，我才能得獎，這個獎，分享給你們！」



▲《用九柑仔店》張軒睿、林義雄飾演爺孫。（圖／三立提供）

事實上，林義雄早在20歲時就加入國民黨臺灣省黨部文化工作隊（文工隊），累積眾多舞台訓練與演出經驗後，在30歲時進入演藝圈，深耕楊麗花歌仔戲，又演出過多部台劇，是許多觀眾熟悉的面孔，這一次傳出死訊噩耗後，也令許多觀眾惋惜。