百萬YTR「大圖書館」46歲猝逝　死因曝光「是腦溢血」：健檢沒發現

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓百萬YouTuber「大圖書館」（本名：羅棟鉉），6日驚傳在首爾家中猝逝，享年46歲。最初死因眾說紛紜，今（10日）他的前妻證實，大圖書館的確切死因為「腦溢血」。

▲韓百萬YTR「大圖書館」日前猝逝，年僅46歲。（圖／翻攝自大圖書館IG）

大圖書館前妻表示，羅棟鉉在週五與友人失約，隔天也聯繫不上，朋友們擔心之下報警處理。當她趕到現場時，「大圖書館的樣貌就像是長久以來我見過他睡覺的樣子，安詳地閉著眼睛」。為了消除外界疑慮，家屬決定進行屍檢，而解剖結果也證實死因確實是腦溢血。

前妻也提到，羅棟鉉生前曾說自己血壓偏高，但平常沒有頭痛症狀，兩年前的健康檢查也未發現異狀，因此沒有進行進一步的MRA檢查，沒能提早發現腦內動脈瘤。她也嚴正駁斥了外界關於「大圖書館父親死於心肌梗塞」的傳聞，強調其父親是死於肝硬化，家族沒有遺傳性心臟疾病，希望外界不要再以訛傳訛。

事實上，據韓媒先前報導，羅棟鉉近期似乎非常疲憊，且工作繁忙的他，幾乎沒怎麼睡覺，有觀眾透露，他4日參加完2026 S/S首爾時裝週活動後，還打開直播與粉絲互動，但當天的臉色就已經看起來非常疲憊，他在直播上僅回應：「因為一早起來就去化妝，所以沒怎麼睡。」還曾硬撐著不舒服的身體，連續直播5小時。