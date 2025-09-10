穩交會計師男友14年…王宇婕被求婚！　還原過程「只包一條浴巾」

記者黃庠棻／台北報導

「台劇童顏女神」王宇婕過去曾是女團七朵花的一員，出道演藝圈25年，在偶像劇、八點檔都有亮眼表現，代表作包含《雪天使》、《炮仔聲》、《天之驕女》、《愛愛內含光》等。今（10）日她出席保養品代言活動，大方談及曾被交往14年男友「鬧劇式求婚」的趣事。

▲王宇婕大方分享感情生活。（圖／記者林敬旻攝）



王宇婕和會計師男友交往14年，兩人感情仍相當好，每年都會去3、4次日本旅遊，坦言今年某一次到當地時被男友突襲求婚，但過程荒謬到她直接打槍對方，原來是男友在旅行的大約第六天時準備了驚喜，但卻選在她卸完妝、泡好澡，只圍著一條浴巾、滿臉通紅的情況下下跪求婚，讓她笑說「真的很很落漆」。

事實上，王宇婕在男友求婚當下其實早有察覺，她看到對方露出詭異笑容還心想「我就問，你想幹嘛」，沒想到男友真的給了她一個大驚喜，她笑說「我們交往這麼久，他應該知道我的答案，但我希望男友要想清楚再求婚，我要美美的，因為想要留下影片、證據」。

談及會計師男友，王宇婕就算交往14年仍會露出少女般的笑容，她透露對方的暱稱是「小男」，是透過好友李至正介紹認識的，過去三個人出去曾一起被拍到，她跟李至正因為是明星的關係還鬧出緋聞，殊不知當時的狀態是小倆口加上李至正這個媒人。

至於結婚，王宇婕認為自己與男友關係已經「不差那一張紙」，只是未來還是有考慮要登記或辦婚禮，因為結婚證書算是給另一半的一種保障，現在小倆口的狀態就是「很安逸」。被問及生子，王宇婕表示「到了現在，如果真的懷孕就真的會辦婚禮」。

