串流收視週榜／3新作霸榜！短劇《秘色臨界》尺度過激…觀看前戴耳機

記者陳芊秀／綜合報導

9月開學季，各家串流平台新片、新劇也陸續上線開播，其中迪士尼真人電影《星際寶貝：史迪奇》5月剛在台灣上映，9月串流就能看到；南韓收視女王朴敏英新劇《行騙天下KR》全球開播。另外本週起新增短劇榜，《ETtoday星光雲》帶來最新一週串流收視排行。

星際寶貝：史迪奇

▲真人電影《星際寶貝：史迪奇》。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

真人電影《星際寶貝：史迪奇》全球票房突破十億美元的佳績，9月3日上線Disney+，平台開啟畫面更因此出現毛茸茸「史迪奇」翻滾。該片改編自2002年同名動畫片，描述來自外星的逃難生物來到地球，與夏威夷女孩「莉蘿」展開友誼的故事。據統計網站Flixpatrol顯示的排行數據，《星際寶貝》台灣上線後，連續3天收視第一。

行騙天下KR

▲《行騙天下KR》改編自日劇。（圖／翻攝自韓網）

《行騙天下KR》改編自日本知名編劇於2018年的日劇《信用詐師JP》，描述天才詐欺師尹怡朗擁有高智商，搭檔資深詐騙犯「詹姆斯」、呆萌常受騙的「明求浩」，以天馬行空的方式向惡人復仇的故事。朴敏英主演《金秘書為何那樣》、《和我老公結婚吧》都創下高收視，被台灣觀眾熟知，新劇9月6日剛開播，就登上Hami Video收視排行第3名，後勢看漲。

海中沉睡的鑽石

▲《海中沉睡的鑽石》台灣首度上線串流。（圖／翻攝自日網）

《海中沉睡的鑽石》是日本名編劇野木亞紀子於2024年推出的新作，當時在TBS「日曜劇場」播出，由神木隆之介主演，並以長崎端島為故事舞台，描述1955年，一個礦工青年鐵平的人生際遇，並逐步揭開那個時代的真相。該劇自9月1日全集在公視+播出，也是第一次登上台灣串流平台，上線首週登上平台第2名，僅次於霸榜多週的《零日攻擊》。

好一個乖乖女

▲《好一個乖乖女》創下破30億流量。（圖／翻攝自微博）

《ETtoday星光雲》自9月起將同步更新直式短劇收視榜單。其中《好一個乖乖女》於2月3日在iQIYI上線，目前是9月首周短劇榜收視冠軍，該劇由短劇界人氣演員余茵、柯淳主演，改編自同名小說，描述看似豪門家養大的乖乖女鹿鳴野，實則長期受到大伯家虐待威脅，自從邂逅暗脈少主「段休冥」，藉由對方的強大背景，成為自己脫逃牢籠的武器，兩人的愛情在揭開真相後，更叫人深刻難忘。該劇在大陸創下超過30億的播放量，柯淳與余茵雙雙爆紅，其中柯淳紅到跨入長劇市場。

秘色臨界

▲《秘色臨界》尺度過激。（圖／翻攝自微博）

而另一部《秘色臨界》尺度更大。該劇改編自網路小說《腿軟的宋秘書哪敢對上司說不滿意》，描述隱藏自己美貌，成為嚴謹秘書的宋夕，在得知自己罹患癌症後，放開自我並強吻自己的總裁上司江延舟，事後突然要離職走人，兩人從此展開秘密的情慾糾纏，而她的病情卻在不知不覺中有了變化。該劇由曹天愷搭檔劉夕語，且曹天愷常在戲裡大露胸肌，與劉夕語有眾多大尺度激情吻與床戲，有網友建議「戴耳機看」，劇集於8月25日上線，成為iQIYI平台收視第二高的短劇。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／前4強洗牌《星際寶貝》《十二使者》《雷霆特攻隊*》《子夜歸》

▲Disney+收視前4強《星際寶貝》《十二使者》《雷霆特攻隊*》《子夜歸》。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／泰劇《唯有你》連6週第3

▲friDay影音收視週榜(9/1-9/7)。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／韓劇《行騙天下KR》第3

▲Hami Video收視週榜(9/1-9/7)。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《與晉長安》奪冠

▲iQIYI收視週榜(9/1-9/7)。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜(9/1-9/7)。（圖／iQIYI提供）



KKTV／《第19號病歷表》高收視完結

▲KKTV收視週榜(9/1-9/7)。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《九條好漢在一班》霸榜第一

▲LINE TV收視週榜(9/1-9/7)。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《零日攻擊》霸榜5週

▲MyVideo收視週榜(9/1-9/7)。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《暴君的廚師》霸榜冠軍

▲Netflix收視週榜(9/1-9/7)。（圖／Netflix提供）

公視+／《海中沉睡的鑽石》第2名

▲公視+收視週榜(9/1-9/7)。（圖／公視+提供）