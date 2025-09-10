白安直接在台北街頭「路邊野餐」有原因！　搶先送歌迷小禮物

記者蔡琛儀／台北報導

白安將推出新專輯《星期八 Eighth Day》，以全新電子聲響揭開創作新篇章，專輯先行曲〈路邊野餐〉透過輕盈的電聲撫慰每個人的日常波瀾，也預告這張專輯的驚喜多變。而白安也在今日宣布將展開睽違兩年的全新巡演「路邊野餐 Summer Tryst」，11月1日於台中Legacy正式開跑，9月21日中午12點拓元售票系統開賣。

▲白安睽違兩年展開全新「路邊野餐」新專輯巡演。（圖／相信音樂提供）

白安為了替全新巡迴演唱會暖身，她特別走入城市日常，在西門町、中山捷運站、公車站牌等熱鬧場景，甚至遠至歐洲的阿爾卑斯山，她都在自己的小世界裡展開「路邊野餐」。在熙來攘往的人潮與車水馬龍之中，她自在地拿起喜愛的食物，毫不在意旁人目光，靜靜觀察城市的節奏，把這份專屬於自己的片刻時光化為靈感，也成為「路邊野餐」的真實寫照。

這次白安特別在專輯發行前率先公布巡迴演唱會資訊，她表示：「這是先送給大家的小禮物，希望下週專輯上線，就能立刻想到『很快就能聽到現場演出』，我很期待！」白安新專輯巡迴演唱會當天，將送給每位入場觀眾限定紀念禮，並享有與白安近距離簽名的機會，門票將於9月21日開賣，詳洽拓元售票系統。