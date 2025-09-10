告五人演唱會上「幫鼓手哲謙慶生」　他驚喜開金口送安可曲

記者蔡琛儀／台北報導

人氣天團告五人推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，隨著高雄巡演終場，適逢鼓手哲謙生日將至，粉絲集體高喊「謙哥生日快樂！」將告五人再次喚回舞台時，氣氛瞬間爆棚，哲謙感到受寵若驚，雲安寵粉現場加碼：「今天安可part是你要唱歌給大家聽！」哲謙隨即獻唱〈運氣來得若有似無〉，讓全場尖叫聲震耳欲聾。

▲告五人哲謙開心慶生。（圖／相信音樂提供）

團員雲安與犬青還加碼送上「爵士鼓蛋糕」，連幸運物哈密瓜都精心復刻，讓哲謙又驚又感動。他感性鞠躬致謝，許願希望粉絲在生活、工作遇困難時，都能把音樂當作支撐，並祝福大家平安順利健康。犬青、雲安更化身攝影師，親自拍下壽星瞬間，留下溫暖紀錄。

演唱會驚喜連環，像是雲安突拿直笛吹〈鐵達尼號〉卻笑場失敗，自虧「鐵達尼號沉了」，還模仿電影《唐伯虎點秋香》名場面，當雲安問歌迷知不知道這部電影，沒想到歌迷故意喊「不知道，太老了！」犬青作勢拿起塑膠錘要懲罰大家，舞台秒變脫口秀現場，笑聲轟動全場。

▲告五人日前在高雄開唱。（圖／相信音樂提供）

告五人世界巡演11城18場目前已全面完售，更宣布10月登大阪、11月唱進東京，第三階段抽選同步啟動，粉絲早已蓄勢待發，勢必再掀搶票熱潮。