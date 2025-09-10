尹昭德陷「盜賣國寶」遭虐待刑求　妻當場崩潰淚崩…出意外濺血！

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》劇情高潮迭起，由尹昭德飾演的西裝師「梅樹」陷入「盜賣國寶」疑雲，不僅店面和住處遭到搜索，更當場被調查人員押走約談。

▲尹昭德在《寶島西米樂 傳承》遭到刑求。（圖／台視提供）

拍攝這場戲時，飾演妻子「曉蘭」的黃瑄情緒潰堤，看著丈夫被帶走，她激動地與調查人員拉扯，過程中不慎撞上盧彥澤的手，導致對方嘴角流血。但黃瑄毫不在意，反而笑稱「沒事，這樣看起來更真實。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲尹昭德在《寶島西米樂 傳承》遭到刑求。（圖／台視提供）

劇中，尹昭德還有一場被刑求的戲碼，他坦言自己被虐待了一整天，內心滿腹委屈。尹昭德透露，拍攝時左手被敲打、被夾，調查人員卻刻意留下他的右手，逼他寫自白書，他入戲表示「梅樹什麼也沒做，所有的痛苦只能往肚裡吞。真的痛到受不了，眼淚就直接流下來。他的心裡滿腹不解、身心俱疲。」並表示這場戲拍完很容易內傷「心中有一種悶悶的痛感，很難承受，感覺被關了好多年。」

▲尹昭德在《寶島西米樂 傳承》遭到刑求。（圖／台視提供）

黃瑄回憶這場情緒爆發的戲，表示自己本來沒有預設要落淚，但當下情境氛圍，加上尹昭德的眼神和表情，讓她立刻情緒被觸發，淚水再也止不住。她打趣地說「看到昭德哥就很想哭，他長得一副很讓人想哭的樣子。」

▲尹昭德在《寶島西米樂 傳承》遭到刑求。（圖／台視提供）

不僅如此，黃瑄坦言自己防衛心較重，不太習慣跟其他演員做太多交流，平時專注在把自己的工作做好，習慣用自己的方式入戲，但跟尹昭德拍戲就很不一樣，因為對方在拍攝過程會努力給予情緒價值，因此跟對方對戲很容易展現出真誠的情緒。

而黃瑄感性表示「真的很難得，他是一個很無私的好演員。」也透露，平常大部分都是自己待在化妝間角落休息，但這場戲拍攝當天，尹昭德特別邀請黃瑄，和飾演學徒的盧彥澤、何宜珊、王盈凱及陳玹宇一起用餐，藉此培養感情，為戲中的情感做了更深層的醞釀。

▲尹昭德在《寶島西米樂 傳承》遭到刑求。（圖／台視提供）

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出，敬請準時鎖定。