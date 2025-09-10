《跛豪》潘文傑驚傳離世！享壽69歲　曾奪金像獎最佳電影和最佳編劇

記者張筱涵／綜合報導

曾執導經典電影《跛豪》的香港導演潘文傑，9月9日傳出於北京辭世，享壽69歲。他的恩師蕭若元也在個人頻道沉痛悼念，回憶兩人合作的往事。

▲潘文傑離世。（圖／翻攝自微博／南都娱乐）



潘文傑於1979年加入麗的電視擔任助理編導，1982年轉往無線電視執導電視劇《天龍八部》，之後赴新加坡電視台發展。1988年，他拍下第一部電影《奸人本色》，由許冠英與董驃主演；隔年又執導莫少聰、周星馳主演的《龍鳳茶樓》。

1991年，在蕭若元與麥當雄引薦下，潘文傑執導《跛豪》，呂良偉為該片增肥40磅演出，話題十足。電影票房突破港幣3800萬元（約台幣1.4億元），更在第十一屆香港電影金像獎入圍最佳導演，最終奪下「最佳電影」與「最佳編劇」兩大獎項，成功掀起香港影壇的「傳奇人物」電影熱潮。其後劉德華主演的《雷洛傳》與《賭城大亨》系列相繼問世，潘文傑則再度與呂良偉合作，執導《歲月風雲之上海皇帝》與《上海皇帝之雄霸天下》。

蕭若元感慨，最後一次與潘文傑見面已是10年前，當時對方仍希望能再度執導，他也答應相助，卻未能實現。如今噩耗傳來，令影迷與業界同感惋惜。