7月才剛開完演唱會　田馥甄宣布參戰呼叫音樂節...同場豪華卡司曝光

記者蔡琛儀／台北報導

2025呼叫音樂節將於11月1日至11月2日週末於新北市大都會公園登場，繼陳綺貞、魏如萱、告五人、老王樂隊等人後，今（10日）公布新一波卡司，包括金曲歌后田馥甄、金曲歌王HUSH、麋先生、Andr、Tizzy Bac、恐龍的皮等實力派音樂人，共同打造最強舞台陣容。





▲田馥甄確認出席呼叫音樂節。（圖／呼叫音樂節提供）

田馥甄單飛以來，音樂風格跨越商業主流與獨立音樂，早已成為華語樂壇最具代表性的全方位流行天后，她今年7月才剛結束「田調」巡迴演場會，近日都在享受生活，還不時分享神秘美食，和歌迷玩猜謎，如今她11月將再迎來音樂祭大型舞台演出，也令粉絲都相當期待；金曲歌王HUSH不僅榮獲金曲歌王獎項，更蟬聯兩屆金曲獎最佳作曲人獎，實力備受肯定，更曾在2012呼叫音樂節留下深刻印記。

麋先生2012年成團，隔年就奪下金曲獎最佳樂團獎，在2017年他們曾參加小呼叫音樂節，近年更受邀為多部電影、戲劇創作主題曲，展現跨界實力：Andr則以 EP《Hidden Card 藏招》與專輯《shhh, it’s under my bed》，雙雙入圍金音獎、金曲獎最佳新人，憑藉獨特的臥室音樂風格崛起，更曾登上SXSW（美國西南偏南音樂祭)與大港開唱等國際舞台。

▲▼麋先生、HUSH。（圖／呼叫音樂節提供）

Tizzy Bac邁入成團第26年，以鋼琴為核心塑造獨特「鋼琴搖滾」樂風，曾獲金曲最佳專輯製作人獎、金音最佳搖滾樂團及貢寮音樂祭首獎等大獎，也是2011呼叫音樂節首屆卡司之一；神秘的演唱組合恐龍的皮The Dinosaur’s Skin，由「暴龍Trex」與「三角龍Triceratops」組成，他們的首張EP《Millions of Years Apart》與專輯《I Dig You》雙雙入圍金曲獎最佳演唱組合，單曲亦獲金音創作獎提名。

▲▼Tizzy Bac、Andr。（圖／呼叫音樂節提供）

此外，呼叫音樂節號召各式美食與文創店家進駐，打造超過百攤的美食市集，從在地小吃、特色餐車到咖啡、手搖飲、甜點與創意餐點，樂迷可在活動會場一次品嚐所有美味。同時，活動還規劃創意手作市集，吃美食、逛街、挑好物一次滿足，邀請全台攤商加入市集行列，展現才藝與創意，歡迎即刻報名。

▲恐龍的皮。（圖／呼叫音樂節提供）

【呼叫音樂節 The Calling】活動資訊

●日期：2025 年 11 月 1 - 2 日

●時間：10:00-22:00

●地點：新北市大都會公園

●演出陣容：

田馥甄、陳綺貞、魏如萱、告五人、老王樂隊、甜約翰、VH、I Mean Us、HUSH、麋先生、蘇珮卿、Tizzy Bac、回聲樂團、柯智棠、康士坦的變化球、Hello Nico、恐龍的皮、黃玠瑋、JADE、南西肯恩、好樂團、hue、庸俗救星、Andr、吳獻、莉莉周她說、胡凱兒、公館青少年、LAWA... And More