記者張筱涵／綜合報導

演員高賢廷接演新戲《家母螳螂》飾演「螳螂」鄭怡信，相隔1年的高難度角色挑戰，好評不斷，而她更在拍攝電視劇時展現義舉，成功救下一名差點被海浪捲走的童星。

外送稿用　▲▼6歲童星遭浪捲走！《螳螂》高賢廷飛奔救人　親母嚇到僵住：真的感謝。（圖／翻攝自韓網）

▲高賢廷不管劇中還是戲外都對童星演員很好。（圖／翻攝自韓網）

童星趙世雄的母親7日透過社群平台發文，回憶去年戲劇拍攝現場發生的驚險一幕，並感謝高賢廷的及時相助。趙世雄的母親表示，當時帶著6歲兒子前往全南新安某座小島的海邊拍攝《螳螂》，孩子看到大海後興奮地奔向海邊，原本平靜的海浪突然湧上來，眼看就要把孩子吞沒：「就在那瞬間，高賢廷老師從遠處像閃電一樣衝來，把孩子救了回來。」

同時，趙母還分享了一段高賢廷與兒子並肩坐在海灘的影片，並感動表示：「衣服全被打濕，還是奮不顧身救下孩子，真不知道該如何表達謝意。身為母親的我嚇得當場僵住，真的再次感謝。」而且在拍攝結束後，高賢廷都會陪著孩子玩，且疼愛有加：「世雄甚至一度迷戀地喊她『高賢廷媽媽』，直說她漂亮又像天使。」

《家母螳螂》主要講述代號「螳螂」的連環殺人魔母親與刑警兒子之間的共助調查，是一部高張力犯罪驚悚片，高賢廷飾演外號「螳螂」的連環殺人犯，行兇對象通常是施暴於女性與兒童的加害者，因此社會評價分歧，有人認為她是殺人魔，也有人認為她是私刑正義。

