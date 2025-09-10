《繁花》男星入住養老院！「追求有尊嚴的晚年生活」曾闢謠兒女不孝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星游本昌高齡91歲，過去主演電視劇《濟公》的「濟公活佛」一角成名，2023年在《繁花》飾演「爺叔」人氣再度飆漲。而他近日傳出與妻子搬入北京的一間養老院，引發外界關注。

▲游本昌演《繁花》人氣飆漲，近日傳出已經入住養老院。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《國際在線文娛》報導，游本昌已於今年初與妻子楊慧華，一同搬進北京順義的養老公寓。專訪畫面中，他坐著輪椅、身形消瘦，但精神氣色頗佳，依舊展現了老藝術家的優雅風采。當被問到為何搬入養老院，他坦言希望能「追求有尊嚴的晚年生活」。面對全新的居住環境，他豁達地說：「人在哪兒，哪兒就是家，人生就是這樣，不斷交換戰場，這個戰場隨時隨地變化，所以人在哪兒，哪兒就是戰場。」

▲游本昌回應入住養老院感想：「人在哪兒哪兒就是家。」（圖／翻攝自微博）

游本昌過去曾遭傳「晚景淒涼」，起因是他曾為兩度賣房。他曾在2006年為拍攝公益電視劇《了凡》、以及日後為排演話劇《弘一法師》而賣掉房產籌資，卻因此傳出窮困潦倒、無人照料。事實上，他有一子一女，女兒時常陪伴在身邊，與家人相處融洽，他曾接受《北京日報》專訪回應「賣房子怎麼了？說明我有房子可賣」，也曾闢謠兒女不孝傳言，女兒游思涵在他晚年協助安排演藝工作，這次入住養老院受訪，女兒也在場，女兒透露母親在養老院生活很豐富，做手指操、聽故事，與養老院夥伴玩球聊天。

而游本昌居住的養老院，陸網推測是北京屬於高級的養老社區。