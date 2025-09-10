小禎疑有了新戀情！　高帥鮮肉男「激似大谷翔平」…甜笑藏不住

▲外型姣好的小禎事業順利，似乎也迎來了新感情。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供）

單身一陣子的胡盈禎（小禎），感情世界似乎出現新進展，時報周刊CTWANT日前直擊小禎身邊出現一名高大帥氣的神秘男子，該男不僅是位年輕鮮肉，身高超過180公分，五官輪廓更神似日籍棒球球星大谷翔平，讓這段新關係更添話題。

▲本月4日傍晚6點多，小禎與3名男子走出家門，其中1個男生是經紀人，稍早陪他出席記者會活動。最後一位則疑似是她的新歡。（圖／本刊攝影組）

▲活動結束後一行人走到路邊等著要搭乘計程車。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

9月4日傍晚6點多，小禎與3名男子走出家門，其中1個男生是經紀人，稍早陪他出席記者會活動。一行人走到路邊搭乘計程車，小禎先上車後經紀人示意另一名提著兩袋禮盒的高個男坐小禎旁邊，隱約間幾乎已經透露出高個男與小禎的交情不同。而他疑似是小禎的新男友Alan，早在8月16日本刊也曾拍到2人一同回家。

▲小禎先上車後，經紀人示意另一名提著兩袋禮盒的高個男坐小禎旁邊，隱約間幾乎已經透露出高個男與小禎的關係不同。（圖／本刊攝影組）

▲上月16日下午五點多，本刊拍到小禎返家，身邊出現一位外型神似「大谷翔平」的小鮮肉。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

8月16日下午五點多，本刊目擊小禎手提著兩大袋運動品牌購物袋，與一名身穿休閒T恤與短褲、身材高大的男子一同出現在住處附近。該男子身高目測超過180公分，比身高174公分的胡小禎足足高了半個頭，站在一旁更顯壯碩挺拔。兩人邊走邊聊，小禎臉上掛著止不住的甜美笑容，眼神裡滿是幸福，看來心情相當愉悅，也讓他們顯得不尋常。

▲這位神似「大谷翔平」的小鮮肉，名叫Alan，他親暱撫摸著小禎的後背要她先回去。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲小禎先進門，又轉頭過來跟Alan講話，一臉幸福小女人的模樣。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

當兩人走到胡小禎住處門口時，男子貼心地停下腳步，伸手親暱地撫摸著小禎的背要她先進門上樓，小禎還轉頭過來跟Alan講話，一臉幸福小女人的模樣。等小禎進家門後他才轉身走到一旁角落點菸解癮。本刊觀察，這名男子除了擁有絕佳的身高優勢，五官也相當俊俏，某些角度甚至神似知名球星大谷翔平，散發出一股陽光氣息。

▲這位新歡獨自在樓下抽了根菸，之後俐落進門上樓，顯然對小禎住處非常熟悉。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

短短兩分鐘後，男子將菸蒂熄滅後，便轉身進入小禎家門。整個過程熟門熟路，絲毫不見生澀，顯然不是第一次造訪小禎家。小禎自2020年與整形外科醫師李進良離婚後，感情動態備受關注，曾跟「壁紙小開」丁春霆傳緋聞多年，但從未獲得她承認。如今身邊出現這位高大又帥氣的「台版大谷翔平」，看來小禎已揮別不適合的過去，樂於勇於擁抱美好未來。

針對兩人關係，本刊詢問小禎經紀人，至截稿前未獲回應。

