江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵！私密片疑遭藏雲端…崩潰憂外流

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲今年2月，本刊獨家拍到江祖平（左）與龔益霆（右）出遊，而且動作親暱，原來當初正在交往中。根據龔益霆的說法，兩人去年10月交往，今年8月31日分手。

圖文／鏡週刊

上個月18日，江祖平發文爆出某名「女性大特（有台詞的女臨演）」遭下藥、性侵、偷拍的求救私訊，加上她連續發文，結果原本#MeToo事件演變到江祖平其實就是受害者，加害人則是她的前男友、前三立資深副總龔美富之子龔益霆。對此本刊在江祖平身心俱疲，交由律師接手處理後續之前，終於獨家聯繫上了她；江祖平既悲又憤地還原了全案始末，一度甚至眼淚潰堤，尤其擔心受辱影片遭龔益霆備份在雲端，或根本沒有完全刪除，畏懼與害怕仍有外流風險。

「經過了幾天的沉澱，雖然心中還是非常激動，但也不希望事件過度被延伸，導致失焦。現在的狀況讓我身心俱疲，看著我媽媽擔心傷心，也並非我所願。因此，我決定靜下心來，聽從家人建議，讓律師接手後續，一切相信司法。」江祖平的最新一篇聲明，結束她在網上控訴前男友、前三立資深副總之子龔益霆下藥性侵偷拍，甚至家暴且背著她約砲與性騷擾其他女性的發文。

拒絕求歡　向龔母求救

從8月18日首次發文，到風暴擴大的9月2日開始，江祖平近3天的時間在社群網站Threads上連發了42篇文，一開始性侵受害者從「大特（有台詞的臨演）」到後來變成了自己。為此本刊9月4日深夜終於與江祖平通上了話，她首先針對龔益霆「性侵」一事，憤恨不平地回應了。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲8月18日，江祖平擔憂不雅影片外流，隱匿受害者身分上網發了求救文。（翻攝自江祖平Threads）

江祖平自承並不喜歡性生活，但是多次遭龔益霆強制性侵；龔益霆事後不檢討，還得意洋洋地向江祖平酸說：「妳少在那邊，我X妳不爽嗎？」「我不信妳不要！」諸如此類極度羞辱女性的話語，讓她痛苦萬分。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲當初江祖平公布龔益霆私下照片及LINE的頁面，對方同時也被肉搜。（翻攝自江祖平IG）

最可怕的是，龔益霆自我感覺良好，覺得每個女生都想跟他有一腿。另外根據江祖平所傳來的其中一支影片內容顯示，有一次龔益霆喝醉半裸想對她求歡，但江祖平閃躲不了，打給龔母求救，龔益霆只好改口開始裝乖起來。當下江祖平怒問龔益霆：「要不要學會尊重女生？」

下藥性侵　昏迷遭偷拍

據悉，到了「性侵」一案發生的8月16日，當天江祖平參加友人聚會，龔益霆也在場。江祖平因為身體不適提前離場，結果龔益霆竟一路尾隨在後，順勢進入江家。江祖平的密友表示，因為江祖平有心臟病宿疾，當下因為身體不適，只好拜託龔益霆拿心臟病藥給她。

沒想到龔益霆卻換拿了兩顆鎮定劑，讓江祖平吃下；江祖平沒多久就昏厥無力，龔益霆趁機性侵，之後發現江祖平似乎沒有意識，當下龔益霆還打給在醫護界的表哥求救。回想起來，江祖平僅依稀聽到「你不要壓她，這樣會把她的骨頭壓斷！」便失去意識。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲本刊今年2月曾經在深夜拍到江祖平與龔益霆準備去友人家打牌的畫面，當時互動顯示正在熱戀中。

等到江祖平稍微甦醒之後，發現自己遭到龔益霆性侵，而且似乎被拍下影片，於是立刻要求對方刪掉；她自承是3C白痴，沒想到手機垃圾桶裡檔案說不定還在，加上龔益霆第一時間還嘻嘻哈哈，嗆說自己有雲端備份，不知羞恥而且還態度毫無悔意。

江祖平二度要龔益霆道歉，但遭對方無視，也因此8月18日，江祖平一連發出兩次求救文稱有大特（有台詞的臨演）遭某電視台男性性侵、偷拍，問網友「該怎麼辦？」衛福部保護司長張秀鴛對此也曾說明，性暴力被害人因憂被貼標籤，而選擇匿名求助的狀況相當常見，而且可以理解。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲江祖平在IG公布性侵她的龔益霆時，留下了對他喊話的字句。（翻攝自江祖平IG）

「用完了！姦完了！就說希望退回朋友？你真他X以為世界繞著你轉嗎？」「當下女生昏迷，她醒了，男方看到她沒事，還留了一句：『X！又在裝死，妳繼續啦，我要走了，妳要死，不要在我面前啦！』」最初江祖平發文踢爆#MeToo事件，結果案情演變成她其實是「公親兼事主」，其實都在為自己發聲，龔益霆引發公憤之際，檢警也介入調查。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲江祖平在社群揭露了性侵犯，結果最後她就是受害者，加害人則是前男友龔益霆。（翻攝自江祖平臉書）

隱匿身分　怕母親痛心

與此同時，本刊獨家聯繫上了本人，她說已經好幾天幾乎沒睡、食不下咽，對於前男友龔益霆和他爸爸龔美富的反應非常氣憤，與本刊記者對話時已經嚴重精神不濟，一向好強的「祖平哥」眼淚甚至一度潰堤，也說明了當初發求救文無法直接說出真相的原因。

為此江祖平哭說，第一次發文指有「大特」遭性侵時，有粉絲把文章轉發給江媽媽看，江媽媽雖然心中有數，仍然非常痛心。她對江祖平說：「我一開始就很討厭這個渣男，妳為什麼還要這樣？讓我很傷心！」

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲當初江祖平公布龔益霆畫面時，有幫他略做遮掩，但稱他是「恐怖渣男」。（翻攝自江祖平IG）

於是江祖平最先的「求救文」之所以刻意模糊受害者身分，一切還是因為害怕媽媽難受，也是當初江祖平的掙扎點之一。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲江祖平決定公布龔益霆的身分時，其實內心頗為掙扎。（翻攝自江祖平Threads）

打凹房門　爭吵鄰報警

至於遭前男友龔益霆暴力相向的部分，江祖平回憶起來還是滿腔怒火，說家裡的門被對方蠻力捶打出好幾個凹洞，可見力道之強。本刊記者親眼見到江祖平拍下一則影片，當時她躲在門裡，然後跟龔益霆談判分手。當時龔益霆似乎已喝醉想進門，一直怒吼：「妳要開不開？」

只是江祖平曾因遭到龔益霆動粗，甚至手機還被痛砸在地，所以抵死不願開門；於是江祖平要龔益霆走，結果他回嗆：「妳就不要後悔！」並且持續反覆「盧小」不肯死心直說：「妳要不要開門？」整支影片長達2分半鐘。上述經過，本刊也獨家取得龔益霆打凹門的證據畫面。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲江祖平提供房門被龔益霆打出凹洞的畫面，她也曾被對方多次暴力相向，包括拉扯頭髮、掐脖子、打巴掌，肩胛骨也受過傷。（江祖平提供）

此外，江祖平控訴龔益霆多次暴力相向，除了被拉扯頭髮、掐脖子，還被打了數巴掌，肩胛骨也因肢體拉扯受傷，因為當下要打電話向他媽媽求救，還被訐譙三字經，手機也被憤怒摔掉。龔益霆也曾因為怒吼訐譙太大聲，還惡劣開窗故意要人知道，讓江祖平難堪，遭鄰居報警，導致警方上門盤問。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲江祖平（右）演出三立《願望》時被王樂妍（左）動手的畫面，表情非常痛苦。（翻攝自三立）

劈腿多人　受害者跳出

回顧全案提及「家暴」部分，江祖平也曾向龔益霆嗆：「不如我們一起去驗傷，我朋友都看到的，你捶壞了我的房門。」其他還有「地檢署（或法院）見！從一開始，我只是需要一個真誠道歉…但你對我說的髒話，比我拍戲時還聽得多，所以…」

除了性侵、暴力，江祖平更透露跟對方分手時，經過同意看著他的手機，刪光兩人過去的照片、影片。江祖平卻因而意外發現龔益霆劈腿多人，甚至有劇組認識的人，讓她覺得對方爛到極點！這也難怪，江祖平當初在網路發「求救文」時，有3位身邊女性跳出來表示自己也是受害者，並且願意陪同出庭；其他還有遭到性騷擾的女性後續接著出現。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲江祖平當了吹哨者之後，有不同的受害女性向她告龔益霆的狀，包括被約砲等。（江祖平提供）

對外，江祖平強調已經委任謝雅汶（Vicki）為法定代理人向對方索賠1千3百萬元，「直接捐給流浪動物之家！因為『龔益霆』應該吃得到這些狗糧！我是真心的要捐！」話鋒一轉，江祖平也痛批前男友龔益霆一家。江祖平說，「從之前拍戲燙傷事件，到龔益霆性侵我，我真心只希望他們當面誠懇道歉，但從來沒有！」

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲之前江祖平（左）和黃少祺（右）拍攝《願望》喝湯噴濺戲時受傷，掀起一陣頗大的風波。（翻攝三立台劇YouTube）

龔男聲明　抹瘋江祖平

其實江祖平跟前三立資深副總龔美富認識多年，跟龔母也很熟，對於父母維護渣男兒子，讓她很受傷，覺得龔益霆的聲明稿根本是他爸寫的！江祖平甚至說出氣話：「我有5百顆安眠藥，我可以一起吞下去，都是他們害的！」因為江祖平拍八點檔作息不定，長年靠吃安眠藥入睡，對於自己的委屈卻不被尊重理解，她痛苦地脫口而出氣話：「我要看到他們在我靈堂前跪拜道歉！」

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲當初龔美富以三立戲劇總監製的身分，出席三立《戲說台灣—燈媽祖》歡慶五千集記者會，他跟江祖平也是舊識，甚至比跟龔益霆認識得早。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲江祖平（左4）去年6月主演三立《願望》，龔美富（右2）出席開鏡儀式。（翻攝自三立台劇臉書）

另一方面，檢視龔益霆的聲明是如此形容江祖平「也許是年紀落差造成觀念不同，我們常有爭執，對方也經常無法控制情緒，對我情緒性發言，爭吵不斷」「相信分手必然對她造成情感上的傷害，她在社群媒體有任何情緒性發言我都能夠體諒。」一字一句，也跟坊間現有言論把江祖平給「抹瘋」吻合。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲龔益霆在Threads發聲明，不僅先揭露自己與江祖平的情侶關係，還有意將她「抹瘋」。（翻攝自龔益霆Threads）

一時之間龔益霆「靠爸」在台內勢力與利害糾葛關係盤根錯節，相對江祖平則是孤立無援、決定自救。如今龔美富主動請辭三立資深副總職位，總經理高明慧也發聲明表示三立絕對與被害者站在一起，更已委請賴芳玉律師擔任公司調查性平事件的外部公正人士，秉公調查。

鏡爆頭條／獨家專訪！揭最深沉恐懼　江祖平憂不雅影片曝光

▲最初江祖平（左）還沒公布龔益霆（右）身分時，有上傳照片暗示對方是劇組工作人員，且他被酸是「靠爸」，父親是前三立副總龔美富。（翻攝自江祖平Threads）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★食藥署提醒您，安眠藥為醫師處方用藥，民眾若有睡眠障礙，應找睡眠或精神專科醫師診治，積極找出病因，並依照醫師指示正確服用藥品。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

