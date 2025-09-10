ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《影后》男星助曬店打工！　牧森遇「全裸男客人」指名擦背

打工等發光／獨家！全裸男指名擦背　牧森攀百岳練出冰塊肌

▲牧森演了《影后》之後，還是在助曬店打工1年多，曾遇到客人全裸要他服務。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

28歲的鮮肉演員牧森在熱門影集《影后》中，飾演女主角史艾瑪的男友，和劇中角色的經歷相同，牧森也是一路邊打工邊尋求演出機會。在演出《影后》後，他仍到助曬店打工，成為台灣「最會擦背的演員」，不料竟遇到客人刻意全裸還要求他服務，讓他印象深刻。

牧森獨自北漂追逐演員路，從在北藝大就讀時期，他就開始在劇場打工，也參加劇團、音樂祭等各種演出，賺取生活費也累積生活經驗，即使在演出Netflix影集《影后》之後，他仍在助曬店打工1年多。

打工等發光／獨家！全裸男指名擦背　牧森攀百岳練出冰塊肌

▲牧森演出電影《進行曲》，展現青春熱血的情懷。左起為牧森、劉育仁、余杰恩。（圖／鏡週刊提供）


客人脫光光　要他擦背

牧森透露，在助曬店打工時，由於《影后》還沒播出，其實沒什麼人認識他，每天最重要的工作就是幫客人擦背、擦汗，最讓他印象深刻的，就是有一次客人要求幫忙，他走進房間，卻看到男客人全裸，只用手掌遮住重要部位請他幫忙擦背，「雖然覺得他為什麼不先把褲子穿起來？但我也就保持冷靜的幫他完成。」

打工等發光／獨家！全裸男指名擦背　牧森攀百岳練出冰塊肌

▲牧森（右）在公視《聽不見的距離》中上演浪漫BL，和龍語伸（左）搭檔。（圖／公視提供）

但在這裡打工的經驗對他很重要，因他認為會去助曬的客人都有經濟實力，「可以讓我看到另一個層面的世界，幫助我的演員經歷。」只不過有個地方他過不去，牧森回憶起，老闆很會做生意，推銷客人一組特惠組合，「但後來我自己算了算，其實沒有比較便宜之外，竟然還更貴，當下我真的是超難過的。」

打工等發光／獨家！全裸男指名擦背　牧森攀百岳練出冰塊肌

▲牧森演出新片《無處安放》時，由於劇情需要大量展現身材，他天天傳身材照給經紀人檢查。（圖／牧森提供）

熱愛大自然　幫挖野溪

社會的現實和算計讓他上到了一課，而牧森藉由親近大自然來讓身心得到釋放，他喜歡探索野溪溫泉、攀登百岳等戶外運動，也練出結實黝黑的好身材。前陣子他拍完公視台語台的電影《大仙尪仔》，殺青隔天就跑去野溪溫泉放鬆，「結果正要下去泡的時候，旁邊的大哥說他們要挖清水池，問我要不要一起幫忙，我立刻答應了，就拖著非常疲憊的身體，跟著大家一起維護環境。」

打工等發光／獨家！全裸男指名擦背　牧森攀百岳練出冰塊肌

▲牧森熱愛戶外運動，至今已經爬過約10座百岳。（圖／翻攝自牧森IG）

這樣老實又單純的個性，讓他在演出以建中學生為背景的電影《進行曲》毫無違和，牧森全程真我入戲。「在訓練的半年多時間，我無時無刻都在吹小號，車裡、山上、溪邊都是我練習的地方。在拍攝當下，我真的以為我是管樂隊的人，但是又要同時兼顧演員身分，注意對手演員的走位跟表情，並給予反應，能跟大家一起完成這麼大的一場戲，是非常熱血且有意義的。」
 



※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

