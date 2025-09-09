林襄聲援李芷霖！　駁笑李多慧戽斗粗腿：從不拿別人外表開玩笑

記者王靖淳／綜合報導

「小龍女」李芷霖最近被爆出和好友林襄私下抹黑隊友李多慧，笑對方戽斗、粗腿，網路上還瘋傳聊天紀錄，為此李芷霖否認並澄清為不實指控，同時也發布發律師聲明，消息曝光後掀起討論，而林襄也透過社群二度發聲了！

▲李芷霖（圖左）、林襄。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

林襄昨（8）日在社群限動並轉發李芷霖的澄清文，並在文中有感而發表示，在自媒體盛行的網路世界，雖然影片製作容易，但她也沉重地呼籲：「但別讓它成為傷人的工具。」至於遭指私下嘲笑李多慧的外表，林襄今（9）日透過Threads二度發聲：「從以前到現在我很清楚被攻擊外表的感受，所以我也從不會拿別人的外表開玩笑。」

▲林襄發文聲援李芷霖。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）

事實上，最近網路上瘋傳幾張聊天截圖，可見到李芷霖批評李多慧的外表，以及抱怨前任林庭謙及其家人。針對對話中的內容，李芷霖當天晚間一一澄清，同時發出律師聲明，表示爆料內容均屬虛構捏造，並要求爆料者立即撤下相關貼文，否則將採取法律行動追究責任。對此，李多慧透過經紀人僅表示：「謝謝大家關心喔！」並未多表達看法。