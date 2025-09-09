霍格華茲城堡出自他手！《哈利波特》推手離世 史都華克雷格享壽86歲
記者蕭采薇／綜合報導
奇幻電影界痛失一位重量級人物！享譽全球的知名英國美術指導史都華克雷格（Stuart Craig）近日驚傳逝世，享壽86歲。他最具代表性的作品，就是一手催生出《哈利波特》中的奇幻世界，包括霍格華茲城堡等經典場景，都是出自克雷格之手。
▲《哈利波特》系列電影的美術指導，史都華克雷格於7日離世。（圖／翻攝自推特）
史都華克雷格是英國影視圈著名的美術指導和藝術總監，包括《英倫情人》、《危險關係》和電影《甘地傳》等，都出自他之手，這三部作品也讓他獲得奧斯卡的肯定。
英國美術指導協會也證實了他的死訊，哀痛宣布：「在經過帕金森病長期鬥爭後，史都華克雷格於2025年9月7日昨晚逝世，享年83歲，他是英國乃至整個電影界，最受尊敬的美術指導，是一位真正的巨人。」
克雷格的精湛設計能力在多部經典作品中展露無遺，他不僅塑造了電影的獨特視覺風格，更讓觀眾得以沉浸在一個個栩栩如生的奇幻國度裡。特別是他為除了《哈利波特》系列電影，所構思的魔法場景，尤其是「霍格華茲城堡」，早已超越單純的電影場景，成為了數代人共同的童年記憶與精神寄託。
從神秘的交誼廳到雄偉的大禮堂，每一個精緻的細節都凝聚了他無盡的創意與巧思，讓文字中的魔法世界躍然眼前。史都華克雷格不只是位美術指導，他更是一位夢想的建築師。他深知如何將虛構的元素轉化為觸手可及的真實感，其獨特的藝術視角與對細節的堅持，讓無數觀眾得以身歷其境，感受魔法的奧秘。
RIP Stuart Craig. One of the greatest film production designers ever to live. He designed the look of all eight Harry Potter films, along with The English Patient, Gandhi, The Mission, The Elephant Man, and Dangerous Liasons.— Will Mavity (@mavericksmovies) September 9, 2025
Devastating loss. pic.twitter.com/msOiqGNgRj
讀者迴響