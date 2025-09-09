霍格華茲城堡出自他手！《哈利波特》推手離世　史都華克雷格享壽86歲

記者蕭采薇／綜合報導

奇幻電影界痛失一位重量級人物！享譽全球的知名英國美術指導史都華克雷格（Stuart Craig）近日驚傳逝世，享壽86歲。他最具代表性的作品，就是一手催生出《哈利波特》中的奇幻世界，包括霍格華茲城堡等經典場景，都是出自克雷格之手。

▲《哈利波特》系列電影的美術指導，史都華克雷格於7日離世。（圖／翻攝自推特）

史都華克雷格是英國影視圈著名的美術指導和藝術總監，包括《英倫情人》、《危險關係》和電影《甘地傳》等，都出自他之手，這三部作品也讓他獲得奧斯卡的肯定。

英國美術指導協會也證實了他的死訊，哀痛宣布：「在經過帕金森病長期鬥爭後，史都華克雷格於2025年9月7日昨晚逝世，享年83歲，他是英國乃至整個電影界，最受尊敬的美術指導，是一位真正的巨人。」

克雷格的精湛設計能力在多部經典作品中展露無遺，他不僅塑造了電影的獨特視覺風格，更讓觀眾得以沉浸在一個個栩栩如生的奇幻國度裡。特別是他為除了《哈利波特》系列電影，所構思的魔法場景，尤其是「霍格華茲城堡」，早已超越單純的電影場景，成為了數代人共同的童年記憶與精神寄託。

從神秘的交誼廳到雄偉的大禮堂，每一個精緻的細節都凝聚了他無盡的創意與巧思，讓文字中的魔法世界躍然眼前。史都華克雷格不只是位美術指導，他更是一位夢想的建築師。他深知如何將虛構的元素轉化為觸手可及的真實感，其獨特的藝術視角與對細節的堅持，讓無數觀眾得以身歷其境，感受魔法的奧秘。