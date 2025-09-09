吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！　打地舖畫面流出

記者王靖淳／綜合報導

知名作家吳淡如最近飛往越南河內旅遊，並下榻當地知名的樂天飯店，不料，她今（9）日卻在臉書發文分享一段令人哭笑不得的「廁所露營記」。貼文及照片曝光後，立刻掀起網友留言討論。

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如表示，自己剛入住時原先還很開心，因為服務人員替她升等湖景套房，沒想到這竟是惡夢的開始。她透露，到了半夜準備就寢時，才發現窗外街道車聲鼎沸，加上房內的冷氣機聲音也大到不行，對於早已習慣鄉下安靜環境的她而言，根本無法入睡。

在輾轉難眠、飽受噪音折磨後，吳淡如找到房內唯一的「淨土」——廁所。她形容，飯店廁所蠻寬大且像個密閉石室，不但隔音效果好，石牆更有天然涼意，她認為是絕佳的睡眠地點。於是，她善用房內的備品，將多個枕頭拿來墊在地上充當床墊，再把大條的棉被，當成睡袋使用，打造出一個臨時的臥鋪。她也在文中，得意地向粉絲們報告成果：「所以我就安然地在廁所裡睡了。」

▲吳淡如自爆睡在廁所一個晚上。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）



隔天一早，吳淡如也如實地告訴櫃檯這個困擾，而飯店在得知後，也立刻展現服務誠意，盡力為她更換了一間，無論是街景或冷氣，都相對安靜的房間，讓她終於可以擺脫「睡廁所」的命運。對此，她也在文末，幽默地許下心願：「希望我今天晚上不會再去廁所露營了。」