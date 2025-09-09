AKB48 Team TP魔鬼式宣傳！　團員驚傳「掛病號」失聲了

▲AKB48 Team TP 月底舉辦「手渡會」。（圖／好言娛樂提供）



日本國民女團 AKB48 迎來出道 20 週年，海外姐妹團 AKB48 Team TP 也驚喜獻上全中文翻唱的〈Oh my pumpkin!〉TP 版，上月底舉辦「手渡會」，親手將第十張單曲交到粉絲手中，單日三梯次共遞送5000張專輯，穩坐台灣最暢銷國民女團寶座。

AKB48 Team TP開心和粉絲近距離互動。





宣傳行程緊湊被戲稱是「魔鬼週」。奕霖因感冒幾乎失聲，笑說自己像「靜音模式偶像」，但仍被粉絲滿滿的關心治癒；亞恩則將這份高壓視為幸福，「能在舞台與粉絲近距離交流，就是動力來源。」她更透露正準備人生首次音樂劇《神明便利商店》，讓粉絲驚喜期待。

現場更有驚喜舞台，伊柔直呼能首唱新歌、還邀粉絲挑戰舞蹈「特別難忘」；羽翎則說，雖然自己是「大 I 人」一對一聊天很困難，但這次反而從粉絲身上收穫能量，「才知道原來一直有人默默看著我，真的好雙向奔赴！」



暑假結束也讓學生成員們談到課業挑戰。少瞳表示要同時準備學測與工作，靠著善用零碎時間兼顧讀書；以凌則笑說，「暑假也都在工作，沒什麼放假的感覺，接下來就是白天上課、晚上跑通告。」



