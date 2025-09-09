ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「女兒外貌被評論」劉雨柔怒回嗆
「5類食物」一吃招蚊子上身
陳芳語曝重磅喜訊
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李芷霖 李多慧 家寧 許凱 孫生 劉雨柔 吳兆絃 虞書欣

洪詩臨盆倒數！連N天半夜起床「肚子好硬」急產檢：原來發生在孕晚期

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，沒想到事隔1年半又懷上二寶，讓夫妻倆又驚又喜。最近進入卸貨倒數的她坦言，開始出現睡眠不佳的情況。

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩原本以為這胎不會頻尿。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩回憶，懷第一胎時在孕中期就有頻尿的狀況，但這胎前期都一覺到天亮，原本以為不會再出現一樣的症狀，「但原來發生在孕晚期啊⋯⋯⋯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩連忙產檢。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩連續幾天都半夜3、4點起床，發現肚子好硬就趕快去上廁所，之後就睡不著了，只能在床上發呆，怕影響大女兒睡覺的同時，也不敢開燈滑手機。幸好回診時，她有向醫師說明狀況，獲得藥物幫助後，明顯獲得改善，「直接一覺到天亮，但前提睡覺前一定要再上一次廁所！」

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩睡不好的情況已獲明顯改善。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

最後，洪詩也提醒準媽媽在關心寶寶健康的同時，不要忽略自身的感受與需求，「然後跟醫師或是護理師講，才能好好的解決身體的不適唷。」

洪詩IG全文：

卸貨的倒數計時
發現開始睡不好了？

我記得懷哺的時候孕中期就開始頻尿
但這胎前面都是一覺到天亮
還想說這次頻尿沒找上我
但原來發生在孕晚期啊⋯⋯⋯

連續好幾天都是三四點起床
發現肚子好硬然後趕快去上個廁所
之後就會獲得「好醒 睡不著了」
然後就開始床上發呆
因為不敢開燈滑手機
怕打擾到哺睡覺
不知道什麼時候終於睡著
但天也亮了
哺也醒了

幸好回去產檢時跟林醫師說我的狀況
開了藥之後真的很有效耶
直接一覺到天亮

但前提睡覺前一定要再上一次廁所！

所有的媽媽們在產檢時
一定都是超期待看到寶寶的狀況
但別忘了
也要記下自己最近的身體變化以及需求
然後跟醫師或是護理師講
才能好好的解決身體的不適唷

Happy mommy happy baby

#卸貨倒數計時
#待產包準備中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

洪詩李運慶

推薦閱讀

三立台八女神宣布結婚…交往過程根本偶像劇　「婚訊藏1年」原因曝

三立台八女神宣布結婚…交往過程根本偶像劇　「婚訊藏1年」原因曝

2小時前

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清：完全不認識

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清：完全不認識

17小時前

林采緹變情趣用品老闆！　「與男友試過好用才量產」營收破千萬

林采緹變情趣用品老闆！　「與男友試過好用才量產」營收破千萬

7小時前

家寧大義滅親提告生母！律師3聲明曝光　硬起來維護公司權益

家寧大義滅親提告生母！律師3聲明曝光　硬起來維護公司權益

3小時前

Andy喊話家寧「張小姐終於想通了」　曬律師函：提告就不要放水！

Andy喊話家寧「張小姐終於想通了」　曬律師函：提告就不要放水！

5小時前

快訊／家寧拿到公司帳本了！　發聲「會查清金流」：沒侵佔任何人的錢

快訊／家寧拿到公司帳本了！　發聲「會查清金流」：沒侵佔任何人的錢

18小時前

許凱新戲開拍2周前被爆「臨時換角」！　製片人勸她：差不多就行了

許凱新戲開拍2周前被爆「臨時換角」！　製片人勸她：差不多就行了

14小時前

和Ella合唱S.H.E金曲也不行！五月天演唱會影片「無預警下架」砸天價解決

和Ella合唱S.H.E金曲也不行！五月天演唱會影片「無預警下架」砸天價解決

6小時前

錦雯拍八點檔神來一唱〈足芳足芳〉！　「只唱6個字」遭索5萬

錦雯拍八點檔神來一唱〈足芳足芳〉！　「只唱6個字」遭索5萬

7小時前

李多慧回應了！　李芷霖遭爆私下罵「腿粗、下巴長」造謠對話掀討論

李多慧回應了！　李芷霖遭爆私下罵「腿粗、下巴長」造謠對話掀討論

1小時前

孫生復工了！沉寂半年「合體反骨老戰友」　認了過去男女界線不清

孫生復工了！沉寂半年「合體反骨老戰友」　認了過去男女界線不清

19小時前

女兒外貌被評論　劉雨柔怒嗆「八婆」：天王老子我也不會客氣

女兒外貌被評論　劉雨柔怒嗆「八婆」：天王老子我也不會客氣

16小時前

熱門影音

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了
劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人
《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？
我看完演唱會的精神狀態#李多慧

我看完演唱會的精神狀態#李多慧
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)

舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)
讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心

【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆

黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆
「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！
龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

請夏小巨蛋開唱！憂「大家認識我嗎？」　驚見10年前I.O.I手燈...感動道謝

請夏小巨蛋開唱！憂「大家認識我嗎？」　驚見10年前I.O.I手燈...感動道謝

劉宇寧親回謠言反被罵「戲太多」　屢遭質疑選角「不敢找人吐苦水」

劉宇寧親回謠言反被罵「戲太多」　屢遭質疑選角「不敢找人吐苦水」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

看更多

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

《鬼祭》鬧鬼糖廠真實取景！靈異能量誘發劇組「連環附身」　保全嚇到狂禱告

17分鐘前0

洪詩臨盆倒數！連N天半夜起床「肚子好硬」急產檢：原來發生在孕晚期

30分鐘前0

《詭鄉》實拍鬧鬼豪宅！初孟軒、雷嘉汭首度親密戲　情同兄妹全程爆笑NG

34分鐘前21

聲援江祖平！《戲說台灣》御用女星「不管他的爸爸是誰」支持開告

43分鐘前55

才挺過婚變…六月秀美腿緊牽Gucci男　真實關係曝光「李易也認識」

1小時前68

李多慧回應了！　李芷霖遭爆私下罵「腿粗、下巴長」造謠對話掀討論

1小時前50

10億女星太霸氣！　釋出「北市蛋黃區600坪上億房產」做公益

1小時前0

心疼歌迷買太貴！　林宥嘉暖心宣布「1重磅驚喜」

1小時前0

護照掉了半年才發現！楊千霈大動作PO「失物協尋文」：實在太荒謬

1小時前65

獨／鄧佳華前女友簡簡被指跟瑋哥雙腿交纏　嚴正否認「彼此難免沒有顧忌」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光
    2小時前1618
  2. 李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清
    17小時前2621
  3. 林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬
    7小時前65
  4. 家寧大義滅親提告生母
    3小時前6845
  5. Andy喊話家寧「張小姐終於想通了」
    5小時前47
  6. 快訊／家寧拿到公司帳本了
    18小時前7459
  7. 許凱新戲開拍2周前被爆「臨時換角」！
    14小時前123
  8. 和Ella合唱S.H.E金曲也不行　五月天演唱會影片「重新上架天價曝光」
    6小時前4
  9. 錦雯拍八點檔神來一唱　即興演出遭索5萬
    7小時前102
  10. 李多慧回應了！　遭爆李芷霖私下罵「腿粗、下巴長」抹黑對話全流出
    1小時前128
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合