洪詩臨盆倒數！連N天半夜起床「肚子好硬」急產檢：原來發生在孕晚期
記者潘慧中／綜合報導
洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，沒想到事隔1年半又懷上二寶，讓夫妻倆又驚又喜。最近進入卸貨倒數的她坦言，開始出現睡眠不佳的情況。
▲洪詩原本以為這胎不會頻尿。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）
洪詩回憶，懷第一胎時在孕中期就有頻尿的狀況，但這胎前期都一覺到天亮，原本以為不會再出現一樣的症狀，「但原來發生在孕晚期啊⋯⋯⋯。」
▲洪詩連忙產檢。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）
洪詩連續幾天都半夜3、4點起床，發現肚子好硬就趕快去上廁所，之後就睡不著了，只能在床上發呆，怕影響大女兒睡覺的同時，也不敢開燈滑手機。幸好回診時，她有向醫師說明狀況，獲得藥物幫助後，明顯獲得改善，「直接一覺到天亮，但前提睡覺前一定要再上一次廁所！」
▲洪詩睡不好的情況已獲明顯改善。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）
最後，洪詩也提醒準媽媽在關心寶寶健康的同時，不要忽略自身的感受與需求，「然後跟醫師或是護理師講，才能好好的解決身體的不適唷。」
洪詩IG全文：
卸貨的倒數計時
發現開始睡不好了？
我記得懷哺的時候孕中期就開始頻尿
但這胎前面都是一覺到天亮
還想說這次頻尿沒找上我
但原來發生在孕晚期啊⋯⋯⋯
連續好幾天都是三四點起床
發現肚子好硬然後趕快去上個廁所
之後就會獲得「好醒 睡不著了」
然後就開始床上發呆
因為不敢開燈滑手機
怕打擾到哺睡覺
不知道什麼時候終於睡著
但天也亮了
哺也醒了
幸好回去產檢時跟林醫師說我的狀況
開了藥之後真的很有效耶
直接一覺到天亮
但前提睡覺前一定要再上一次廁所！
所有的媽媽們在產檢時
一定都是超期待看到寶寶的狀況
但別忘了
也要記下自己最近的身體變化以及需求
然後跟醫師或是護理師講
才能好好的解決身體的不適唷
Happy mommy happy baby
#卸貨倒數計時
#待產包準備中
