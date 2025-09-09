洪詩臨盆倒數！連N天半夜起床「肚子好硬」急產檢：原來發生在孕晚期

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，沒想到事隔1年半又懷上二寶，讓夫妻倆又驚又喜。最近進入卸貨倒數的她坦言，開始出現睡眠不佳的情況。

▲洪詩原本以為這胎不會頻尿。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



洪詩回憶，懷第一胎時在孕中期就有頻尿的狀況，但這胎前期都一覺到天亮，原本以為不會再出現一樣的症狀，「但原來發生在孕晚期啊⋯⋯⋯。」

▲洪詩連忙產檢。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



洪詩連續幾天都半夜3、4點起床，發現肚子好硬就趕快去上廁所，之後就睡不著了，只能在床上發呆，怕影響大女兒睡覺的同時，也不敢開燈滑手機。幸好回診時，她有向醫師說明狀況，獲得藥物幫助後，明顯獲得改善，「直接一覺到天亮，但前提睡覺前一定要再上一次廁所！」

▲洪詩睡不好的情況已獲明顯改善。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



最後，洪詩也提醒準媽媽在關心寶寶健康的同時，不要忽略自身的感受與需求，「然後跟醫師或是護理師講，才能好好的解決身體的不適唷。」

