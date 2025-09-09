記者張筱涵／綜合報導

日本歌手華原朋美近年成功減重30公斤，纖細身材引起外界驚嘆。她日前在Instagram曬出黑色禮服美照，抱著長子親吻臉頰，寫下「因為有你，我才能努力向前，媽媽是最幸福的」，展現身為母親的喜悅。照片曝光後，網友紛紛留言盛讚她「完全看不出已經51歲」、「美貌恢復到全盛時期」、「毅力驚人又漂亮」，掀起熱烈討論。

▲華原朋美成功甩肉30公斤後，現況（右圖）曝光。（圖／翻攝自Instagram／tomomi_kakala）



華原朋美1974年出生，1995年以歌手身份出道，代表作包括〈I BELIEVE〉、〈I’m proud〉，並曾五度登上NHK《紅白歌合戰》，也涉足戲劇、綜藝與廣告。2019年誕下長子後，她以單親媽媽身分持續演藝事業，並透過運動與飲食控制成功瘦身30公斤，重拾舞台自信與光彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，華原朋美的感情生活曾經波折。她2022年與小2歲的音樂公司社長大野友洋結束僅9個月的婚姻，協議離婚時男方承諾支付日幣5億元（約新台幣1.1億元）贍養費，但以每月日幣數十萬元分期匯款。據日媒《女性SEVEN》報導，華原婚後才發現丈夫隱瞞曾有過一段婚姻並育有3名子女，甚至有家暴前科，她因此感到被欺騙，並曾在YouTube吐露「我被騙婚了」。

雖然最終協議離婚並獲得高額贍養費，但2023年起，對方卻陸續中斷匯款。華原朋美當時透露6月起就未再收到贍養費，透過律師詢問，前夫僅回應「下個月會付」，卻始終跳票，讓她感嘆「又被騙了」。依據協議內容，若贍養費延遲支付，必須一次付清剩餘款項，雙方的贍養費爭議也因此再度陷入僵局。