黃子佼「冷門作品」無預警出土上架！被消失2個字 封面字體全改了

▲黃子佼（右2）在「帥哥·美女綜藝團」30周年時，曾和卜學亮、劉爾金、宋少卿在節目上短暫合體現身。（圖／華視提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

台灣天團五月天日前促成男團F4合體後，立即傳出五月天主唱阿信下個目標想促成「小虎隊」重新復出，雖然未知消息是否屬實，但當年小虎隊的音樂作品在本月份已全數登上串流平台，更令人意外的是當年和小虎隊同公司的黃子佼，他和卜學亮、宋少卿、劉爾金，以及林佩君因電視節目《青春大對抗》，所組成的「帥哥·美女綜藝團」的唯一專輯《寂寞芳心愛說笑》，也再度隨之一起出土。

9月1日環球音樂佈與擎天娛樂達成戰略發行合作，將當年小虎隊，以及吳奇隆、蘇有朋的經典單飛專輯，還有姜育恒、憂歡派對、紅孩兒、少女隊等知名團體及藝人的經典曲庫數位上線，讓80、90年代飛碟、開麗的大量經典國語歌曲流行作品再度重見天日。姜育恆、小虎隊等24張專輯的原始母帶更進行了重新製作，用先進的音訊修復與增強技術，提升音質。

▲小虎隊，以及吳奇隆、蘇有朋的經典單飛專輯，還有姜育恒、憂歡派對、紅孩兒等經典國語作品，在9月1日再度重新數位上架。（圖／環球音樂提供）



這次上線的600多首歌曲與專輯中，就連小虎隊的官方姊妹團，由吳佩瑜，徐淑娟（徐若瑄）及王思涵3人所組的少女隊，以及當年同公司的林立洋、李之勤、姚黛瑋，還有黃子佼所屬的「帥哥·美女綜藝團」等冷門專輯都悉數一併數位上架，只是原本團名中的「美女」突然消失，封面與字體也大改，相當有趣。

回顧1988年，黃子佼在16歲時報名參加華視《青春大對抗》衛冕，之後與卜學亮、劉爾金和宋少卿、林佩君組成「帥哥美女綜藝團」，並推出《寂寞芳心愛說笑》專輯，後來他跟在張小燕的身邊當節目助理，成為張小燕的得意門生，還多次拿下金鐘主持人獎肯定。

▲黃子佼所屬的「帥哥·美女綜藝團」這次也一併數位上架，只是原本團名中的「美女」突然消失，封面與字體也大改，相當特別。（合成圖／翻攝自Discog、環球音樂提供）



不過黃子佼在2023年捲入「#MeToo」風波，遭控猥褻少女，當年8月4日檢警上門搜索查扣行動硬碟，意外揪出他持有未成年性影像，觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」。檢警追查發現黃子佼2014年2月12日開始成為色情論壇「創意私房」的會員並付費下載影片，持有未成年少女不雅影像9年多，其中35名受害者、2259部影片的部分，台北地方法院判刑8個月，上訴高院審理中，另外還有12人共586部影片，因被害人不提告或身份不明，北檢今年4月移送併案給高等法院審理，全案總共47名被害人、2845部不雅片，二審法官安排分批調解，目前已有30人與黃子佼和解。

▲黃子佼在2023年捲入「#MeToo」風波，，二審法官安排分批調解，目前已有30人與黃子佼和解。（圖／本刊資料照）



而黃子佼自2023年6月捲入「#MeToo」風波後，已全面退出演藝圈，期間還有賣車、工作室招租頂讓等消息傳出，而他和孟耿如兩人則在今年5月21日正式簽字離婚。

《時報周刊CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995。

如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925。

