ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「女兒外貌被評論」劉雨柔怒回嗆
「5類食物」一吃招蚊子上身
陳芳語曝重磅喜訊
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李芷霖 李多慧 家寧 許凱 孫生 劉雨柔 吳兆絃 虞書欣

黃子佼「冷門作品」無預警出土上架！被消失2個字 封面字體全改了

獨家／不敢相信！黃子佼舊作再度出土　帥哥綜藝團少「美女」

▲黃子佼（右2）在「帥哥·美女綜藝團」30周年時，曾和卜學亮、劉爾金、宋少卿在節目上短暫合體現身。（圖／華視提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

台灣天團五月天日前促成男團F4合體後，立即傳出五月天主唱阿信下個目標想促成「小虎隊」重新復出，雖然未知消息是否屬實，但當年小虎隊的音樂作品在本月份已全數登上串流平台，更令人意外的是當年和小虎隊同公司的黃子佼，他和卜學亮、宋少卿、劉爾金，以及林佩君因電視節目《青春大對抗》，所組成的「帥哥·美女綜藝團」的唯一專輯《寂寞芳心愛說笑》，也再度隨之一起出土。

9月1日環球音樂佈與擎天娛樂達成戰略發行合作，將當年小虎隊，以及吳奇隆、蘇有朋的經典單飛專輯，還有姜育恒、憂歡派對、紅孩兒、少女隊等知名團體及藝人的經典曲庫數位上線，讓80、90年代飛碟、開麗的大量經典國語歌曲流行作品再度重見天日。姜育恆、小虎隊等24張專輯的原始母帶更進行了重新製作，用先進的音訊修復與增強技術，提升音質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獨家／不敢相信！黃子佼舊作再度出土　帥哥綜藝團少「美女」

▲小虎隊，以及吳奇隆、蘇有朋的經典單飛專輯，還有姜育恒、憂歡派對、紅孩兒等經典國語作品，在9月1日再度重新數位上架。（圖／環球音樂提供）

這次上線的600多首歌曲與專輯中，就連小虎隊的官方姊妹團，由吳佩瑜，徐淑娟（徐若瑄）及王思涵3人所組的少女隊，以及當年同公司的林立洋、李之勤、姚黛瑋，還有黃子佼所屬的「帥哥·美女綜藝團」等冷門專輯都悉數一併數位上架，只是原本團名中的「美女」突然消失，封面與字體也大改，相當有趣。

回顧1988年，黃子佼在16歲時報名參加華視《青春大對抗》衛冕，之後與卜學亮、劉爾金和宋少卿、林佩君組成「帥哥美女綜藝團」，並推出《寂寞芳心愛說笑》專輯，後來他跟在張小燕的身邊當節目助理，成為張小燕的得意門生，還多次拿下金鐘主持人獎肯定。

獨家／不敢相信！黃子佼舊作再度出土　帥哥綜藝團少「美女」

▲黃子佼所屬的「帥哥·美女綜藝團」這次也一併數位上架，只是原本團名中的「美女」突然消失，封面與字體也大改，相當特別。（合成圖／翻攝自Discog、環球音樂提供）

不過黃子佼在2023年捲入「#MeToo」風波，遭控猥褻少女，當年8月4日檢警上門搜索查扣行動硬碟，意外揪出他持有未成年性影像，觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」。檢警追查發現黃子佼2014年2月12日開始成為色情論壇「創意私房」的會員並付費下載影片，持有未成年少女不雅影像9年多，其中35名受害者、2259部影片的部分，台北地方法院判刑8個月，上訴高院審理中，另外還有12人共586部影片，因被害人不提告或身份不明，北檢今年4月移送併案給高等法院審理，全案總共47名被害人、2845部不雅片，二審法官安排分批調解，目前已有30人與黃子佼和解。

獨家／不敢相信！黃子佼舊作再度出土　帥哥綜藝團少「美女」

▲黃子佼在2023年捲入「#MeToo」風波，，二審法官安排分批調解，目前已有30人與黃子佼和解。（圖／本刊資料照）

而黃子佼自2023年6月捲入「#MeToo」風波後，已全面退出演藝圈，期間還有賣車、工作室招租頂讓等消息傳出，而他和孟耿如兩人則在今年5月21日正式簽字離婚。

《時報周刊CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995。

如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925。

延伸閱讀
獨家／胡瓜霸氣回娘家製作費狂燒百萬　《最強大綜藝》首播時間曝光
房市回血1／新青安鬆綁迎回溫？產業大老「這樣看」：別高興太早
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清：完全不認識

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清：完全不認識

13小時前

林采緹變情趣用品老闆！　「與男友試過好用才量產」營收破千萬

林采緹變情趣用品老闆！　「與男友試過好用才量產」營收破千萬

4小時前

快訊／家寧拿到公司帳本了！　發聲「會查清金流」：沒侵佔任何人的錢

快訊／家寧拿到公司帳本了！　發聲「會查清金流」：沒侵佔任何人的錢

14小時前

許凱新戲開拍2周前被爆「臨時換角」！　製片人勸她：差不多就行了

許凱新戲開拍2周前被爆「臨時換角」！　製片人勸她：差不多就行了

10小時前

Andy喊話家寧「張小姐終於想通了」　曬律師函：提告就不要放水！

Andy喊話家寧「張小姐終於想通了」　曬律師函：提告就不要放水！

1小時前

錦雯拍八點檔神來一唱〈足芳足芳〉！　「只唱6個字」遭索5萬

錦雯拍八點檔神來一唱〈足芳足芳〉！　「只唱6個字」遭索5萬

4小時前

女兒外貌被評論　劉雨柔怒嗆「八婆」：天王老子我也不會客氣

女兒外貌被評論　劉雨柔怒嗆「八婆」：天王老子我也不會客氣

12小時前

和Ella合唱S.H.E金曲也不行！五月天演唱會影片「無預警下架」砸天價解決

和Ella合唱S.H.E金曲也不行！五月天演唱會影片「無預警下架」砸天價解決

3小時前

孫生復工了！沉寂半年「合體反骨老戰友」　認了過去男女界線不清

孫生復工了！沉寂半年「合體反骨老戰友」　認了過去男女界線不清

15小時前

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活　留5後遺症：讓我這麼恨

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活　留5後遺症：讓我這麼恨

9/7 13:44

虞書欣爭議狂燒「新戲出事」！爆男主角不演了　她7天蒸發72萬粉絲

虞書欣爭議狂燒「新戲出事」！爆男主角不演了　她7天蒸發72萬粉絲

9/7 16:37

吳兆絃落入詐騙陷阱「損失10幾萬」　來不及看網友提醒：真的很白癡

吳兆絃落入詐騙陷阱「損失10幾萬」　來不及看網友提醒：真的很白癡

11小時前

熱門影音

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了
劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人
《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？
我看完演唱會的精神狀態#李多慧

我看完演唱會的精神狀態#李多慧
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)

舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)
讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心

【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆

黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆
「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！
龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

龔美富見兒捲性侵風波「請辭三立副總」　江祖平認「身心俱疲」：決定讓律師接手

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

請夏小巨蛋開唱！憂「大家認識我嗎？」　驚見10年前I.O.I手燈...感動道謝

請夏小巨蛋開唱！憂「大家認識我嗎？」　驚見10年前I.O.I手燈...感動道謝

劉宇寧親回謠言反被罵「戲太多」　屢遭質疑選角「不敢找人吐苦水」

劉宇寧親回謠言反被罵「戲太多」　屢遭質疑選角「不敢找人吐苦水」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

看更多

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

《Voice3》權律結婚！　女方身分被爆「黃承言親妹」神似劉雨菲

33分鐘前57

李芷霖遭爆「私下罵李多慧腿粗」　凌晨發律師聲明：已提刑事告訴

1小時前60

大牙發文挺江祖平「性暴力零容忍」！剛接三立八點檔：相信電視台

1小時前27

Andy喊話家寧「張小姐終於想通了」　曬律師函：提告就不要放水！

2小時前22

黃子佼「冷門作品」無預警出土上架！被消失2個字 封面字體全改了

2小時前42

《佐賀的超級阿嬤》吉行和子病逝！享耆壽90歲…媽媽的故事曾拍成晨間劇

3小時前0

9月9日星座運勢／水瓶捐款添財運！　金牛好戀人一同成長

3小時前20

和Ella合唱S.H.E金曲也不行！五月天演唱會影片「無預警下架」砸天價解決

3小時前45

邊荷律認「制服變緊了」！　呼籲別送零食被勸中秋後再減

3小時前22

巨蟹男只有單車「約會還要小優開賓士當司機」！餐廳訴苦全被聽到了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清
    13小時前2621
  2. 林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬
    4小時前65
  3. 快訊／家寧拿到公司帳本了
    14小時前7459
  4. 許凱新戲開拍2周前被爆「臨時換角」！
    10小時前123
  5. Andy喊話家寧「張小姐終於想通了」
    1小時前47
  6. 錦雯拍八點檔神來一唱　即興演出遭索5萬
    4小時前82
  7. 女兒外貌被評論　劉雨柔怒嗆「八婆」
    12小時前183
  8. 和Ella合唱S.H.E金曲也不行　五月天演唱會影片「重新上架天價曝光」
    3小時前4
  9. 孫生復工了！沉寂半年「合體反骨老戰友」
    15小時前1811
  10. 虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活
    9/7 13:443215
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合