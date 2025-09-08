孫生復工了！沉寂半年「合體反骨老戰友」　認了過去男女界線不清

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber團體「反骨男孩」孫生自年初爆出性騷風波，隨後退出團體，演藝事業幾乎全面停擺，沉澱半年以來，這次以17LIVE短劇《奪走我的男人，賣掉她的靈魂》作為新起點，重新再復工。他透露，會答應加入演出，是因為劇裡有許多經典台詞深深觸動自己，「就請網友自己追劇慢慢發掘是哪些台詞吧。」此次他還和老友琳妲、瑋哥同台飆戲，再度掀起外界討論。

▲孫生接下短劇《奪走我的男人，賣掉她的靈魂》重新出發。（圖／17LIVE提供）

劇中女配角默澄為了贏過女主角琳妲，找道長做法並拿出靈魂交換。孫生有感而發，若是為了救人，而對象又是他很重視的人，「我願意犧牲自己的生命來交換愛人的生命。」經歷這些日子的沉澱，他大方承認過往太愛玩且男女界線不清，現在學習與異性保持距離，日後要更專注在演藝事業，因為這是他的最愛。他說，「我正在改變，現階段也不想跟外界多說，當自己完全改變時，相信大家會自然感受得到，也希望大家期待我的新模樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫生坦言自己再改變。（圖／17LIVE提供）



「反骨男孩」前成員瑋哥坦言自己一直想接演「血淚歡笑愛恨交織」的戲劇，這次的劇情完全符合，雖然是演兩光且立場不堅定的道長還是馬上答應。目前雖處於事業低潮，他坦然說，「人生就是起起落落，高潮迭起。只能夠盡量活在當下，用心渡過每一刻。」也呼籲網友們要珍惜影中人。

▲▼瑋哥、琳妲。（圖／17LIVE提供）

導演范文彥表示，腳本靈感完全來自真人真事改編：某次到熟悉宮廟拜拜，剛好遇到老師在「處理事情」，親眼目睹如同劇中女配角「鬼上身」場景，讓他瞬間起雞皮疙瘩、全身發麻。後來獲得當事人同意而拍出這故事，當時腦中第一時間浮現的男主角就是孫生，女主角認真、良善的個性也與琳妲相似，加上過往曾合作過，因此毫不猶豫找他們合作。

▲拍片發生靈異事件。（圖／17LIVE提供）



更詭異的是，拍攝與後製過程陸續發生許多無法解釋的現象，像是現場看回放畫面正常，但回到公司時，卻發現畫面全部消失；影片送審17LIVE時，音檔也出現無法解釋的莫名雜訊，讓工作人員都不禁起雞皮疙瘩，「後來才知道大家拍攝那天都遇到些狀況、無法解釋的事情….」



