ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

賓賓哥鞠躬道歉！拋震撼彈
最愛陰陽別人的三大星座！
江俊翰「出院現身小吃店打工」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 雪碧 藍心湄 虞書欣 鳳梨 金鐘國 吳宗憲 海豹小姐

孫生復工了！沉寂半年「合體反骨老戰友」　認了過去男女界線不清

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber團體「反骨男孩」孫生自年初爆出性騷風波，隨後退出團體，演藝事業幾乎全面停擺，沉澱半年以來，這次以17LIVE短劇《奪走我的男人，賣掉她的靈魂》作為新起點，重新再復工。他透露，會答應加入演出，是因為劇裡有許多經典台詞深深觸動自己，「就請網友自己追劇慢慢發掘是哪些台詞吧。」此次他還和老友琳妲、瑋哥同台飆戲，再度掀起外界討論。

▲▼孫生劇裡表面扮演體貼男友，但私底下卻到處留情。（圖／17LIVE提供）

▲孫生接下短劇《奪走我的男人，賣掉她的靈魂》重新出發。（圖／17LIVE提供）

劇中女配角默澄為了贏過女主角琳妲，找道長做法並拿出靈魂交換。孫生有感而發，若是為了救人，而對象又是他很重視的人，「我願意犧牲自己的生命來交換愛人的生命。」經歷這些日子的沉澱，他大方承認過往太愛玩且男女界線不清，現在學習與異性保持距離，日後要更專注在演藝事業，因為這是他的最愛。他說，「我正在改變，現階段也不想跟外界多說，當自己完全改變時，相信大家會自然感受得到，也希望大家期待我的新模樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼孫生劇裡表面扮演體貼男友，但私底下卻到處留情。（圖／17LIVE提供）

▲孫生坦言自己再改變。（圖／17LIVE提供）

「反骨男孩」前成員瑋哥坦言自己一直想接演「血淚歡笑愛恨交織」的戲劇，這次的劇情完全符合，雖然是演兩光且立場不堅定的道長還是馬上答應。目前雖處於事業低潮，他坦然說，「人生就是起起落落，高潮迭起。只能夠盡量活在當下，用心渡過每一刻。」也呼籲網友們要珍惜影中人。

▲▼孫生劇裡表面扮演體貼男友，但私底下卻到處留情。（圖／17LIVE提供）

▲▼瑋哥、琳妲。（圖／17LIVE提供）

▲▼孫生劇裡表面扮演體貼男友，但私底下卻到處留情。（圖／17LIVE提供）

導演范文彥表示，腳本靈感完全來自真人真事改編：某次到熟悉宮廟拜拜，剛好遇到老師在「處理事情」，親眼目睹如同劇中女配角「鬼上身」場景，讓他瞬間起雞皮疙瘩、全身發麻。後來獲得當事人同意而拍出這故事，當時腦中第一時間浮現的男主角就是孫生，女主角認真、良善的個性也與琳妲相似，加上過往曾合作過，因此毫不猶豫找他們合作。

▲▼孫生劇裡表面扮演體貼男友，但私底下卻到處留情。（圖／17LIVE提供）

▲拍片發生靈異事件。（圖／17LIVE提供）

更詭異的是，拍攝與後製過程陸續發生許多無法解釋的現象，像是現場看回放畫面正常，但回到公司時，卻發現畫面全部消失；影片送審17LIVE時，音檔也出現無法解釋的莫名雜訊，讓工作人員都不禁起雞皮疙瘩，「後來才知道大家拍攝那天都遇到些狀況、無法解釋的事情….」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

孫生反骨酷炫瑋哥琳妲奪走我的男人 賣掉她的靈魂17LIVE鬼月

推薦閱讀

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠　網怒罵虐待：嚴重會致命

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠　網怒罵虐待：嚴重會致命

11小時前

雪碧驚爆遭性侵！噁男霸王硬上弓「說不要就是要」　她認：無奈變情侶

雪碧驚爆遭性侵！噁男霸王硬上弓「說不要就是要」　她認：無奈變情侶

21小時前

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網！　喊話：兒子該出來面對了吧

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網！　喊話：兒子該出來面對了吧

22小時前

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活　留5後遺症：讓我這麼恨

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活　留5後遺症：讓我這麼恨

9/7 13:44

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」真相曝光！許效舜飛廈門陪直播

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」真相曝光！許效舜飛廈門陪直播

13小時前

康康無酬合體澎恰恰！　自掏腰包飛廈門「直播幫賣畫」戰績揭曉

康康無酬合體澎恰恰！　自掏腰包飛廈門「直播幫賣畫」戰績揭曉

12小時前

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！24字挺江祖平　道歉《女大》失言

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！24字挺江祖平　道歉《女大》失言

9/7 15:14

快訊／龔美富證實請辭三立副總！　兒捲性侵風波道歉了「我無可推卸責任」

快訊／龔美富證實請辭三立副總！　兒捲性侵風波道歉了「我無可推卸責任」

9/7 19:49

張國榮22年前墜樓案反轉？「死前1小時激動對話」曝光　向太愧疚揭內幕

張國榮22年前墜樓案反轉？「死前1小時激動對話」曝光　向太愧疚揭內幕

5小時前

三立當家主播李文儀發聲：無法忍受！為江祖平事件喊話電視台查真相

三立當家主播李文儀發聲：無法忍受！為江祖平事件喊話電視台查真相

7小時前

唐綺陽運勢／牡羊「感情卡關」！雙子高冷更有魅力 射手有機會升官

唐綺陽運勢／牡羊「感情卡關」！雙子高冷更有魅力 射手有機會升官

13小時前

許凱驚爆涉賭警方首回應！遭指豪宅當私人賭場…本人工作室零回應

許凱驚爆涉賭警方首回應！遭指豪宅當私人賭場…本人工作室零回應

7小時前

熱門影音

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？
劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)

舒淇擔任第80屆威尼斯影展評審，紅毯太美了吧(♡∀♡)
【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心

【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆

黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆
李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

愛雅懷孕爆哭挨轟「公主病」　高EQ回應：當媽沒有準備好的一天

愛雅懷孕爆哭挨轟「公主病」　高EQ回應：當媽沒有準備好的一天

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

請夏小巨蛋開唱！憂「大家認識我嗎？」　驚見10年前I.O.I手燈...感動道謝

請夏小巨蛋開唱！憂「大家認識我嗎？」　驚見10年前I.O.I手燈...感動道謝

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

看更多

【頭髮攻擊發動！】李多慧一甩打中威弟XD

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前1

孫生復工了！沉寂半年「合體反骨老戰友」　認了過去男女界線不清

46分鐘前98

網紅若盈道歉了！　拍片「餵狗喝酒」譏笑酒醉狂吠認錯：助長虐狗

47分鐘前40

辛芷蕾威尼斯封后「團隊高薪曝光」　昔窮到拒絕父買電腦：不想再後悔

1小時前2

抓包女友當眾舌吻小王！　潘宇謙初戀「超渣行徑」全曝光

2小時前33

陳芳語睽違3年曝重磅喜訊！　私下真實面全公開

2小時前0

韋禮安無預警升格「3寶爸」！　甜曝夫妻「私下情趣」超恩愛

2小時前0

月之海鼓手5年前確診大腸癌四期　再認「腦裡長腫瘤」暈倒無法站起

3小時前0

齊豫突愧疚自爆「債務纏身6年」！　竟為青峰打破28年鐵律

3小時前52

吳宗憲僅剩1節目！轉戰經營副業嘆「演藝圈難混」　揭當年踏上星途原因

3小時前0

乘客也都是專業演員！林柏宏曝《96分鐘》幕後：經歷生死存亡

讀者迴響

熱門新聞

  1. 網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠
    11小時前5840
  2. 雪碧驚爆遭性侵
    21小時前8258
  3. 龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網
    22小時前7253
  4. 虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活
    9/7 13:443215
  5. 澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光
    13小時前3422
  6. 康康無酬合體澎恰恰！　自掏腰包飛廈門「直播幫賣畫」
    12小時前186
  7. 快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平
    9/7 15:147025
  8. 快訊／龔美富證實請辭三立副總！
    9/7 19:4911095
  9. 張國榮22年前墜樓案反轉？死前1小時激動對話曝
    5小時前1
  10. 三立主播李文儀發聲：無法忍受　喊話電視台查真相
    7小時前6027
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合