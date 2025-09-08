辛芷蕾威尼斯封后「團隊高薪曝光」　昔窮到拒絕父買電腦：不想再後悔

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸49歲女星辛芷蕾在2016年因飾演《如懿傳》的嘉嬪一角打開知名度，日前又以電影《日掛中天》在第82屆威尼斯影展封后，引發高度關注，連其團隊工作人員的薪水都被挖出討論。

▲辛芷蕾日前奪下威尼斯影展的影后寶座。（圖／翻攝自微博／辛芷蕾）

近日有網友爆料辛芷蕾的團隊享有非常好的待遇，工作人員的薪水最低都有人民幣3萬元（約新台幣13萬元），還不包含各節日的福利。比起一般明星工作室4000至1萬人民幣（約新台幣1萬7368元至4萬3420元）的薪水，至少翻3倍。

▲辛芷蕾是第三位在威尼斯影展封后的華人。（圖／翻攝自微博／辛芷蕾）

事實上，辛芷蕾過去曾在節目上坦言，因為經濟能力不好，對家人心懷愧疚。她透露，父親在去世前曾癱瘓了五年，某天，爸爸對她說想要一台電腦跟親戚聊天，然而她因為生活拮据婉拒了。等到父親去世後，她只能每年燒紙做的電腦給爸爸。

辛芷蕾也提到，患有肝癌晚期的爺爺到北京治療時，她想帶爺爺吃一頓正宗的北京烤鴨，但無奈當時她也剛北漂打拚，身上只剩大約人民幣2000元（約新台幣8684元）左右。爺爺深知她的生活不好過，因此也不敢隨意點菜，導致兩人吃了頓不是很盡興的飯。

由於曾因經濟壓力愧對家人，辛芷蕾坦然表示：「我承認我對金錢有慾望，因為我希望自己永遠都不要再因為一頓飯、因為一個電腦去後悔。」

▲▼辛芷蕾曾在節目上分享經濟能力不好時的故事。（圖／翻攝自微博）