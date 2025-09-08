乘客也都是專業演員！林柏宏曝《96分鐘》幕後：經歷生死存亡

記者許逸群／台北報導

台灣影史首部高鐵災難動作鉅作《96分鐘》震撼上映！由《粽邪》系列監製鄒介中與《狂徒》導演洪子烜聯手，集結林柏宏與宋芸樺等實力派陣容。電影首週末衝破1,800萬票房，勇奪台北新片冠軍，社群口碑炸裂，觀眾直呼「衛生紙要帶夠」。

▲電影《96分鐘》主演林柏宏（右）與李李仁。（圖／華影國際提供）

電影今（8日）釋出幕後花絮，林柏宏回憶：「當初看到劇本就覺得這是非常難得的題材，拍攝過程像經歷了一場生死存亡的挑戰。」宋芸樺則表示：「不只是單純的動作片，背後還有很多情感層次，拍攝時我們每個人都帶著真實的恐懼和情感走進角色。」李李仁直言這是一次「極限挑戰」：「每天都在極度逼真的場景裡拍攝，對演員的體力、情緒掌控都是非常大的考驗。」

▲電影《96分鐘》主演宋芸樺。（圖／華影國際提供）

每次都要花上4小時畫特殊傷妝的蔡凡熙則坦言：「起初不知道怎麼詮釋這角色有點害怕，但是被大量動作戲吸引，決定要好好挑戰自己。」除了主演群全神貫注投入，車廂內的乘客也全是戲劇專業演員，他們在開拍前集體接受表演課程訓練，由擔任本片表演指導、同時飾演列車長的陳雪甄親自帶領。

陳雪甄表示：「這些演員都身懷絕技，可以快速接受表演的指令，讓觀眾更加身歷其境。」電影以災難動作元素結合人性掙扎，大規模場面調度與演員的真實情緒都獲得觀眾熱烈迴響：「前所未見的台灣電影！」隨著幕後花絮釋出，電影話題熱度再度升溫，票房與口碑持續延燒。