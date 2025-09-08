《鬼滅之刃無限城》日本314億了！台灣破7億大關…首部日片進影史榜

記者陳芊秀／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》日本票房突破314億日圓（約台幣64億元），目前仍是影史第3名，距離宮﨑駿2001年經典神作《神隱少女》創下的316.8億日圓還相差將近2億日圓。

▲《鬼滅之刃無限城》日本賣破314億了。（圖／翻攝自X）

根據《鬼滅之刃》官方X發表的訊息，《鬼滅之刃無限城篇第一章猗窩座再襲》上映52天，觀影人次達2200萬7405人，票房收入紀錄為314億2591萬6900日圓。《無限城篇》在上映前3天就刷新日本影史開片紀錄，且憑著這股氣勢，接連創下日本影史上最快達到100億、200億票房的紀錄，並刷新了2020年上映的《電影版〈鬼滅之刃〉無限列車篇》（上映59天突破300億）的紀錄，再度更新了日本影史上最快突破300億票房的紀錄。

▲《鬼滅之刃無限城》日本超過2200萬人觀影。（圖／翻攝自X）

《神隱少女》儘管影史排行再度受到《鬼滅之刃》動搖，其經典神作的地位仍然深植人心。動畫由吉卜力工作室製作，宮﨑駿擔任導演和劇本，上映長達一年票房突破304億日圓，再加上2016年、2020年再度上映，累積總票房316億日圓。該片也代表日本於2003年奪下第75屆奧斯卡最佳動畫片。

▲《神隱少女》總票房316億。（圖／翻攝自官網）

《鬼滅之刃無限城》在台灣票房也不斷刷新紀錄中。該片成為台灣電影史上第一部票房衝進前10名的日本電影，在此之前，台灣影史前10名僅有好萊塢大片。根據全國電影票房統計網的資訊，《鬼滅之刃無限城》票房已達7.1億台幣，目前排名台灣影史第9名，即將趕上湯姆克魯斯《捍衛戰士：獨行俠》，而台灣影史第一名是2009年上映的《阿凡達》，票房高達11億1370萬，是台灣電影史上唯一一部破10億台幣大關的電影。

▲《鬼滅之刃無限城》台灣票房破7億。（圖／翻攝自官網）

▲日本影史票房排行 TOP10。（圖／ETtoday製圖）