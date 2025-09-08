台片《左撇子女孩》角逐奧斯卡　社群選角插曲「以為詐騙」

記者許逸群／綜合報導

代表台灣角逐今年奧斯卡最佳國際影片的《左撇子女孩》，日前在多倫多影展北美首映，兩場近千座位全數售罄，獲得一致好評！導演鄒時擎驚喜感動表示：「觀眾在所有該笑的地方都笑了，也對意想不到之處露出驚訝反應，這讓我非常開心，因為觀眾『懂了』。」

▲《左撇子女孩》主創齊聚多倫多影展，左起為製片人 Dan Lin (NETFLIX)、製片人 Mike Goodridge、導演鄒時擎、演員葉子綺NINA、演員馬士媛、製片人Jean Labadie、製片人Alice Labadie。（圖／NETFLIX提供）

首次擔綱電影主角的馬士媛及葉子綺，觀眾對選角過程充滿好奇。鄒時擎透露選角不易，葉子綺自百人海選脫穎而出，馬士媛則是從社群平台發掘。馬士媛笑說：「一開始收到私訊還以為是假帳號！」這段趣事讓現場觀眾莞爾。

首次演出電影的馬士媛，面對國際影展觀眾提問態度輕鬆自若。她透露拍攝前，與葉子綺將角色融入生活，討論生活習慣、喜好物品等細節。馬士媛表示：「很多事情都是很自然的發生，歸功於導演選角，她找到我們與角色相似特質，所以我們一到現場都是準備好的狀態。」

▲《左撇子女孩》葉子綺（左）與馬士媛。（圖／光年映畫提供）

現年9歲的葉子綺（Nina）被問及演出感想時，笑說：「那時大概6歲，現在快9歲了。如果再回去演，可能會和當時的自己差距太大。」這番早熟又幽默的回答，逗得全場觀眾大笑。導演鄒時擎也打趣說：「光聽她說話，就能感覺到Nina已經準備好進軍好萊塢了！」

本片製片人、共同編劇兼剪接西恩貝克，接受知名影視媒體訪問時讚譽：「鄒時擎的選角非常出色，演員呈現的樣貌，正是我心中角色模樣。」他更稱讚馬士媛：「剪輯她的片段很愉快，每個鏡頭都展現極為穩定且充滿張力的表演。新人來說，她的表演方法和自信都已非常成熟，令人驚豔！」