三立當家主播李文儀發聲：無法忍受！為江祖平事件喊話電視台查真相

記者陳芊秀／綜合報導

女星江祖平控訴遭三立電視台員工龔益霆下藥性侵，連日來社會各界高度關注，龔男父親龔美富昨（7）日請辭三立資深副總一職，電視台委任律師賴芳玉擔任外部公正人士，全面調查相關性平事件。而三立當家新聞主播李文儀也打破沉默發聲：「儘速查明真相！」

▲三立當家主播李文儀發聲：無法忍受。（圖／翻攝自臉書）

李文儀是三立晚間新聞主播，9月6日透過社群平台轉發電視台委請外部律師調查的報導，沉痛表示：「身為女性，對於任何Me too行徑，都是無法忍受且必須強烈譴責的。」身為電視台新聞部一員，她的表態也受到關注。

同時李文儀提出懇切的期盼，希望能「儘速查明真相，讓受害者得到應有的公道，也希望類似事件不要再發生了」。

根據三立電視於6日的聲明，三立總經理高明慧公開表示，公司對性騷擾採取「零容忍」立場，並強調「絕對與被害者站在一起」。為展現公正性，三立已正式委任律師賴芳玉作為外部調查人士，全面追查相關案件：「同時也會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，全力支持受害者對抗不法。三立表示，後續訴訟費用皆由三立負責，並安排心理諮商師協助同仁平復身心健康。高明慧重申，只要是三立同仁受性平爭議所害，公司會確保同仁權益獲得更專業、完整的保障，對不法之事絕不寬貸，以建立性別友善的職場環境。」

