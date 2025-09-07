李妍瑾力挺江祖平！　爆曾被me too「吐受害者心聲」：正義何在

記者孟育民／台北報導

女星江祖平近日具名指控三立電視資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌下藥性侵、偷拍等惡行，更坦言自己就是受害者，事件引發社會廣泛關注。李妍瑾（李妍憬）日前發文力挺江祖平，也坦言自己曾me too過，所以很能理解這種處境，「沒有一個女明星想要公開這些不堪的事！祖平姐加油！」

▲李妍瑾發聲挺江祖平。（圖／翻攝自臉書）



李妍瑾表示人生第一部就是和江祖平拍的，直呼：「祖平姐一直是很低調也很敬業的演員，也很照顧後輩。」她認為對方能勇敢的站出來，一定也是掙扎很久，「畢竟這種事情講出來常常吃力不討好，當了受害者還要被指指點點，無疑是在傷口在撒鹽，也是賭上自己的事業。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江祖平事件持續延燒。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

對於江祖平如今承受的壓力之大，李妍瑾也分析為何沒有比較少藝人站出來，「因為大家也要保住飯碗！」不過她力挺江祖平，「我都在做直播了，而且我自己也是被me too過的！如果因為做對的事而被封殺非議，那正義何在！」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。