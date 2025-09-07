打倒瀧澤秀明！子弟兵IMP.來台放話：超越他人氣　站上萬人小巨蛋

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣團體IMP.首度來到台灣，他們即將在7日登上台北小巨蛋，參加日系音樂盛典《潮台北J-POP NIGHT》，下午先接受台灣媒體聯訪，身為瀧澤秀明旗下愛將，他們自信滿滿地表示：「我們自己的目標是超越當初老闆在台灣的人氣！」希望今晚登台收服萬名粉絲。

▲▼IMP.由椿泰我、松井奏、鈴木大河、佐藤新、基俊介、影山拓也、橫原悠毅組成。



IMP.下午接受台灣媒體聯訪，7人先輪流自我介紹後，基俊介感謝昨（6日）抵台時300粉絲到場接機，「第一次有機會來台灣工作，本來很緊張，但看到有這麼多歌迷歡迎我們，瞬間緊張感就忘了，看到這麼多粉絲來機場很開心」，他們準備了中文打算拉近與台灣粉絲的距離，椿泰我喊著「再來一次」，逗笑所有人，佐藤新則笑喊：「中文的發音很努力在學，我們這次為了潮台北全力以赴，演出還是會把重點放在表演上。」

▲▼佐藤新近日剛過生日。（圖／記者周宸亘攝）



前陣子佐藤新剛過生日，他也分享「因為我很喜歡西瓜，所以成員就用西瓜做了原創作品，大家用不一樣的方式擺盤，在造型上發揮創意，最後我把它吃掉了」，他幽默喊話：「如果大家有興趣的話，記得加入我們日本官咖會員喔」。

▲▼基俊介、影山拓也喊話打倒社長瀧澤秀明。（圖／記者周宸亘攝）



IMP.身為瀧澤秀明旗下愛將，社長有特別交代什麼嗎？基俊介笑喊：「我們很希望社長有給什麼建議，但反而沒有，他只有說『用盡全力』，一個很男子氣慨的建議。」老闆此趟跟著來台盯場，隊長影山拓也接著說「（老闆在看）當然也會緊張，不過我們自己的目標是超越當初老闆在台灣的人氣。」喊話打倒社長瀧澤秀明，他們晚間將登上舞台，也希望透過這次演出機會邁向海外，「有機會的話也很希望可以再來開專場」。