快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！24字挺江祖平　道歉《女大》失言

女星江祖平最近指控三立副總兒子龔益霆性侵，然而《女人我最大》5日發文，重提江祖平過去拍戲受傷和爭議事件，被網友認為有「翻舊帳」嫌疑，是在「檢討受害者」，節目緊急回應道歉，主持人藍心湄7日也強硬發聲：「犯錯就要道歉，罪犯就去坐牢！」

藍心湄是《女人我最大》的主持人，近日節目臉書發文遭到輿論抨擊，她7日下午發聲：「對！犯錯就要道歉，罪犯就去坐牢，沒什麼好說的，誰都一樣。」被認為是力挺江祖平，也為節目粉專失言風波道歉，大姐大風範備受網友稱讚，「心湄姐好棒」、「非常認同，心湄姐，這才叫說話」。

《女人我最大》日前發文，重述過往江祖平在拍戲時，郭子乾在劇情需要下呼她巴掌，卻不慎將對方打到腦震盪，終身無法正常運動，並以「江祖平當場氣炸，2018年還公開翻舊帳，拒絕與郭子乾同台」作為陳述，此舉引發大批網友不滿，質疑用詞是在檢討受害者。

TVBS則回應，「針對《女人我最大》社群貼文所引發的誤解與疑慮，我們深感歉意，也誠摯向所有關心節目與性別平權的朋友致上最深的道歉。本次事件，確實是網站團隊在發文上的疏失，導致與品牌立場產生落差，對外界造成困擾與質疑，我們不會推諉責任，並將此視為一次必須正視的警醒。」