鍾明軒被網暴一年消瘦！自嘲「長得像楊丞琳」　離開台灣吐黑暗心聲

網紅鍾明軒去年因為前往中國旅行的影片，被貼上「統戰」標籤，後來又被反共網紅八炯、閩南狼指控收中國政府的錢，慘遭到大量網友抨擊。鍾明軒近日最新影片以「清白還了然後呢？」為題，分享心路歷程，他表示被網暴那段時間吃不下飯、沒胃口，每天日夜消瘦，更自嘲說「自己長得好像楊丞琳」，隨後便戴上假髮模仿舞蹈，又點上痣變身蕭敬騰，用幽默地地口氣說：「不要再鬧了網民們！」

鍾明軒因為被網暴一整年，所以決定去冰島旅行「大口呼吸」，他直呼這趟旅程就像人生救生圈，「因為那裡有火山、冰川，有極光，那是一個會逼我自己跟自己對話的地方。」於是在坐了23小時的飛機後，他展開了自己的療癒旅程。

旅途中，他也跟自我對話，突然有感而發地說，「看影片的人應該感覺的出來、我狀況沒有那麼好 ，我最近活得很無奈也很矛盾，要說是前陣子的抹黑造謠，我覺得那只是一小部分，真正折磨我的，不是謠言，而是『我是誰』這個問題。」

他認為信仰是一種自我投射，但當自己不再有信仰，覺得活在這個世界就沒了意義，「失去上帝的危機，比受到上帝的詛咒更可怕。」如今他整理好心情，重新相信信仰，「因為相信本身就是力量！」