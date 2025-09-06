日本美少女來台開唱　「吃三碗飯還有23腰」邀請記者驗貨

記者吳睿慈／台北報導

日本女團@onefive三度來台，即將登上台北小巨蛋參加潮臺北音樂節，4人有備而來，MOMO自信滿滿地喊著中文「我是美少女」，成員則是一臉不可思議，超真實地反應逗笑所有人。她們5日率先抵台，成員KANO、SOYO、GUMI在飯店游了2小時的泳，之後跑去吃彌生軒吃飯，SOYO自豪表示「平時可以吃三碗飯」，秀出超細23腰，還自爆自己食量超大，全場都投以羨慕眼光。

▲@onefive三度來台開唱。（圖 / COME ON JKSSP提供）



@onefive首度站上台北小巨蛋參加潮臺北音樂節，5日為了演出率先抵台，第一次遇到粉絲接機，MOMO驚呼：「我們超驚訝，因為都沒有碰過這樣的事，除了KANO以外，大家都是素顏，但是我們還是很開心。」她們在台南唱過跨年，對台灣美食熟門熟路，MOMO舉例：「我很喜歡茶葉蛋，裡面有八角我超喜歡！」以前都是只吃一顆，但她發出豪語：「一次可以吃50顆，I can do it。」SOYO則是喜歡蔥抓餅。

▲@onefive都很瘦，還有23腰。（圖 / COME ON JKSSP提供）



4位美少女身材都很纖細，SOYO站起來秀出23腰，還大方邀請女記者：「妳要不要摸摸看？」對於自己的腰圍很有自信，她更自爆超會吃，平時可以吃得下三碗飯，「昨天有為了小巨蛋刻意縮減飯量」。成員KANO、SOYO、GUMI更在飯店游了2小時的泳，沒跟上的MOMO則是沒帶泳衣，她笑喊：「我本來有打算去買泳衣，但都是阿姨款式，我想要可愛的泳衣。」因為沒挑到喜歡的款式，最終作罷。

▲@onefive成員來台游泳，但MOMO沒帶泳衣，也沒買到喜歡的款式。（圖 / COME ON JKSSP提供）



MOMO前往信義區血拼，還為朋友買了貓咪吊飾禮物，但爆笑的是，同團成員GUMI在7日生日，但她沒買對方的生日禮物，GUMI緩頰：「因為我們不買禮物，我們是給錢。」她們來到台灣開唱，參演「潮臺北 J-POP NIGHT」，SOYO表示「我很想見見PSYCHIC FEVER的劍」，希望兩個人一起跳新歌〈脈動阿爾卑斯〉。

這次站上台北小巨蛋舞台，MOMO表示「我很榮幸也期待可以站上舞台」，希望透過這次機會教粉絲舞蹈，也盼以後有機會來台開專場。