虞書欣再爆霸凌6惡行！
亞洲「國家購買力」排行出爐！
夏和熙在台南突掛急診！
江祖平打臉「龔益霆月薪10萬說法」　現身開罵：拿父親前途發誓說謊

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，男方事後否認指控，並加碼公開兩人曾是情侶，後續江祖平才間接承認自己就是受害者，而今（6）日女方再度現身男方的貼文底下開罵：「真的真的不要再說謊了，能拿自己父親前途，自己二弟腳開刀來發誓，結果根本有是謊話，你親人真可憐」，同時也打臉對方月薪有10萬的說法。

江祖平指控龔益霆性侵的消息曝光後，有名被害者A女向《ETtoday星光雲》獨家透露，過去曾被龔益霆言語騷擾，對方不但問她要不要打砲，在知道她有男友也不放棄，甚至還嗆聲「男朋友月收沒10萬就請他離開吧！」讓她相當傻眼，引來不少網友好奇龔益霆的後台是否很硬。面對網友的質疑，江祖平現身Threads留言打臉：「你要確定餒…………目前受過最貴一雙NB球星謝唉湯姆福特的白麝香是一開始就欠我的。所以你有10萬可養女生？？？！！！」

回顧整起事件，源於江祖平發文踢爆電視台員工疑性侵女演員，並公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。為此龔益霆4日在IG自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手，而江祖平也發文反擊，稱對方是自戀型人格、喊話法院見，事後更揭露對方硬上內幕，並間接承認自己就是受害者，同時也憤怒喊話：「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪。」

ETtoday新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

