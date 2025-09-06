不只麻痺性腸梗阻！金榮澈體重瞬掉5kg患新病　醫警「不變胖不會好」

記者張筱涵／綜合報導

南韓喜劇演員金榮澈日前透過YouTube頻道公開近況，坦言自從今年7月因麻痺性腸梗阻住院治療後，雖然康復出院，但身體卻出現了新的問題。

▲金榮澈分享近況。（圖／翻攝自YouTube）



金榮澈在影片中表示，自確診麻痺性腸梗阻後，體重從原本的80至81公斤降到76至77公斤，如今遲遲無法回升。他回憶，當時因過量食用辛辣食物導致腸道暫時麻痺，經治療後體重減少約5公斤，但一直無法恢復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更令金榮澈驚訝的是，近期耳朵開始出現異常聲響：「不是耳石症，也不是耳鳴。」經梨大木洞醫院檢查後，醫師診斷為「耳管開放症」，這種情況多發生在體重快速減輕的人身上，演藝圈內也有歌手與藝人曾因此受苦。

醫師建議，治療方法只有兩個，其一是在症狀發作時將頭往前傾，其二就是把體重補回去。醫師更直言：「只要增重回81公斤，症狀就會自然消失。」對此，金榮澈苦笑表示，這是他人生第一次聽到醫生要求他一定要「變胖」，但現實卻是「怎麼吃、怎麼喝酒，體重就是回不來」。

金榮澈最後自嘲道：「我甚至對醫生說了句有點像失言的話——我可能再也胖不回去了，因為現在就是我人生的巔峰期啊。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。