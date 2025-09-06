不斷更新／韓星活動9月售票看這裡！ AAA首來台舉辦周末開搶
記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動9月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星9月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
【2025 Asia Artist Awards IN KAOHSIUNG】
▲AAA。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）
售票日期：
NOL ticket（interpark Global） 2025年9月6日（六）13:00
三星星粉獨享｜保留席次專區 2025年9月11日（四）07:00-23:59
全面開賣（ibon售票） 2025年9月13日（六）11:00
售票方式：NOL ticket、ibon售票
演出日期：2025年12月6日（六）16:00
演出地點： 高雄國家體育場（高雄市左營區世運大道100號）
票價：NT$5,980 / NT$4,980 / NT$3,980 / NT$2,980 / NT$1,980 / 身障優惠票 NT$2,490
主辦單位：D-SHOW TAIWAN
【2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR ＜pro'log'＞ IN TAIPEI】
▲李宰旭。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）
售票日期：2025年9月7日（日）11:00
售票方式：ibon售票
演出日期：2025年10月12日（日）17:00
演出地點： Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：VIP區 NT$5,280 / A區 NT$4,280 / 身心席 NT$2,140
主辦單位：D-SHOW TAIWAN
協辦單位：HS Entertainment & Contents、超多毛
【2025 WENDY 1st WORLD TOUR ＜W:EALIVE＞ IN TAIPEI】
▲WENDY。（圖／翻攝自Facebook／和協整合行銷有限公司）
售票日期：2025年9月7日（日）12:00
售票方式：年代售票系統及各大便利商店
演出日期：2025年10月3日（五）19:30
演出地點：新北市工商展覽中心 （新北市五股區五權路1號）
票價：NT$6,380 / NT$5,680 / NT$4,680 / NT$3,880
主辦單位：和協整合行銷有限公司
【2025 NAM WOO HYUN CONCERT <植木日5 - TREE HIGH SCHOOL> IN TAIPEI】
▲南優鉉。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）
售票日期：2025年9月7日（日）13:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年10月19日（日）17:00
演出地點：TICC台北國際會議中心 （台北市信義區信義路五段1號）
票價：A區 NT$5,600 / B區 NT$4,600 / C區 NT$3,600 / 身心席 NT$2,800
主辦單位：D-SHOW TAIWAN
協辦單位：瑪沃娛樂
【ACON 2025 IN KAOHSIUNG】
▲ACON。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）
售票日期：
三星粉獨享｜特定區域優先購 2025年9月11日（四）07:00-23:59
一般售票 2025年9月13日（六）15:00
售票方式：ibon售票
演出日期：2025年12月7日（日）17:00
演出地點：高雄國家體育場（高雄市左營區世運大道100號）
票價：NT$3,588 / NT$2,588 / NT$1,588 / NT$1,088 / NT$888 / 身障優惠票 NT$1,288
主辦單位：D-SHOW TAIWAN
【2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING
▲秋泳愚。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）
售票日期：2025年9月20日（六）13:00
售票方式：ibon售票
演出日期：2025年11月8日（六）18:00
演出地點：台大綜合體育館一樓 （台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：A區 NT$5,200 / B區 NT$3,800 / 身心席 NT$2,600
主辦單位：D-SHOW TAIWAN
協辦單位：HS Entertainment & Contents、瑪沃娛樂
讀者迴響