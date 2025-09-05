孫鵬現身《角頭》慶功宴！　親談家務事「已隨風而逝」：該出手就出手

記者蕭采薇／台北報導

電影《角頭－鬥陣欸》全台票房破億，再度掀起全新「角頭」浪潮，劇組4日晚上齊聚慶功。不過先前家務事再次鬧上媒體，他先前已發聲明駁斥，如今露面更是回應：「今天我特別開心，那個就先不聊，我們向前走！該出手時就出手！」

▲《角頭－鬥陣欸》主要演員們皆出席慶功宴。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》主要演員高捷、崔浩然、王識賢、夏靖庭、孫鵬、伊正、鄭人碩、黃騰浩、張懷秋、黃尚禾、唐振剛、陳萬號、白吉勝、是元介、黃冠智、吳念軒、潘俊佳、王宣、林真亦、吳長愷、王自強，也都出席「破億感恩慶功晚宴」，也顯示出「角頭大家庭」強大的向心力。

席間高捷透露，近來遭冒名，被假冒身份網路交友，無奈表示：「我還需要交友嗎？」而身旁的孫鵬也被問道：「最近有發生相關的事嗎？」他笑說：「處理事情有分輕重緩急，這種冒名的我先放著。」但也表示，近來比較「急」的事，已經處理得非常好，「隨風而逝，今天不聊這個。」

▲《角頭－鬥陣欸》舉辦慶功宴，監製砸重金謝演員、團隊。（圖／曼尼娛樂提供）

孫鵬先前被自稱是孫安佐女友的「J小姐」，爆料替緋聞對象買房，他後來發聲明澄清，他也發出聲明駁斥。對此他表示非常滿意：「今天我特別開心，那個就先不聊，我們向前走！該出手時就出手！」