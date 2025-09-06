劉敬《失明》激戰媽媽前女友！　吳可熙親密戲放太開…他隔天嚇到不敢對視

記者蕭采薇／台北報導

電影《失明》改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，由林依晨監製，故事主打禁忌愛情、自我認同與女性自覺。隨著官方釋出一段精彩花絮，林依晨、吳可熙、劉敬三人關係也首度曝光，「愛上媽媽的前女友」超前衛禁忌話題。

▲吳可熙與劉敬在《失明》電影裡有大尺度親密戲演出。（圖／周子娛樂提供）

劉敬在《失明》裡飾演李天瀚，是一位必須依循父母期望，有所成就的高中生，也是天瀚的壓力來源，讓他產生反彈心態，執意去做他想要做的事情。劉敬表示，天瀚是個非常勇敢的青少年，同時也抱有非常大的好奇心，他完全不畏懼做一些平常人不敢做的、需要挑戰的事。

其中包含遇到了媽媽的初戀情人羅雪津（吳可熙飾演），好奇心作祟與衝動，引領天瀚走向更多深藏的秘密與關係。吳可熙在電影裡是位大膽無懼、不受拘束的眼科醫師，攝影是她的興趣，在一次與劉敬巧遇中，劉敬希望跟她學習拍照，兩人的關係開始有了變化，是好奇、寂寞、窺探、慾望、還是愛情，都要等觀眾進電影院時揭曉。

▲吳可熙狂灌威士忌，與劉敬情慾戲更真實。（圖／周子娛樂提供）

吳可熙與劉敬在電影裡有大量的親密戲，問到第一次與年紀這麼小的弟弟演親密戲如何培養默契跟準備，吳可熙表示，前期都有和親密指導一起溝通、練習，我和劉敬建立了互相信任、良好的關係，所以工作起來挺順利。

吳可熙也透露：「由於角色需求，當天我還喝掉半瓶whiskey，因為我想辦法讓自己酒精濃度維持在百分之30%~40%的狀態，剩下的靠演技推波助瀾，但我又是很容易酒醒的人，所以一直不斷的喝，結果整個親密戲跟他拍下來異常的真實。」也開玩笑地說：「我記得拍攝隔天到妝髮間時，發現劉敬好像不太敢看我眼睛、假裝我不在，也許是我自己尷尬多想吧，後來我們就有彼此打招呼。」

▲吳可熙情慾戲放太開，劉敬害羞不敢直視。（圖／周子娛樂提供）

第一次躍上大銀幕，就與吳可熙有大量的親熱戲，劉敬表示，我們都算是直來直往的人，拍攝現場有什麼就直接講清楚，信任感很足。可熙姐放得太開的時候我反而會縮，前幾次會NG，但後來也就慢慢抓到節奏。而是否是吳可熙主動多一些，劉敬表示，角色及劇情設定上是這樣沒錯，而且她的經驗也讓我更放鬆去相信這一切，非常安心，可以很自然地投入每一場戲。

電影裡也討論到什麼是所謂的「正常」，劉敬表示：「我覺得『正常』是被社會定義的，被大家定義的，這個世界沒有正常、不正常，只有每個人都在做自己想做的事情。」《失明》將於9月19日上映。

