丹妮婊姐看《鬼滅》挨批！　向美國尪討拍：第一次覺得嫁對人

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅丹妮婊姐在去年1月嫁給交往四年的黑人男友「黑豹」，目前夫妻倆依舊分居兩地。她4日透露，因分享看《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》的事情被網友批評，為此忍不住吐槽，後來和老公分享時，也第一次覺得自己「嫁對人」，貼文笑翻網友。

▲丹妮婊姐日前陪親友二刷《鬼滅之刃》電影。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球、威秀影城粉絲團）

丹妮婊姐透露，她日前陪妹妹和朋友去二刷《鬼滅之刃》的電影時，因為三人都比較頻尿，所以她特別告訴妹妹和朋友關於網路上的「戰術性觀影教學」，提醒只要看到「綁草鞋」就趕快去上廁所。

不過，丹妮婊姐在限時動態分享後，卻遭網友指責，「說我不應該這樣教，爸爸綁草鞋那段很有意義，也不能錯過，那段很重要我這樣根本是誤導大眾。」對此，丹妮婊姐忍不住吐槽：「喔難不成是要猗窩座開打時去尿嗎？你有種就猗窩座開打時去尿啊！」

丹妮婊姐表示，因為電影在美國還沒上映，她打算和老公黑豹分享這個「戰術性」故事，以及自己被網友罵的事情，卻一時忘記「戰術性」的英文怎麼說。於是她靈機一動，舉例電影《絕地戰警2》裡局長在白板上寫下的大字，結果老公立刻回答「tactical」，她大呼：「對就是這字，婚後第一次覺得真是嫁對人的時刻哈哈哈！」

▲丹妮婊姐在去年1月宣布和美國男友結婚。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）