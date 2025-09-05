〈一支小雨傘〉原唱病逝！　罹阿茲海默症4天前健康惡化

記者蔡宜芳／綜合報導

日本國寶級歌手橋幸夫（本名：橋幸男）是〈一支小雨傘〉、〈墓仔埔也敢去〉等經典台語歌的原唱。他在2023年曾一度宣布退出歌壇，但後來在粉絲的呼聲下再次復出，沒想到，他竟於5日傳出辭世的消息，享壽82歲。

▲橋幸夫病逝。（圖／翻攝自橋幸夫官方網站及X）

橋幸夫的所屬經紀公司夢集團在5日發布訃聞，證實橋幸夫已在4日晚上10點48分辭世（台灣時間），追悼會將於9日下午5點（台灣時間）舉行，葬禮則定於10日中午在東京舉行。

事實上，橋幸夫在2022年就已經確診輕度阿茲海默症，隔年又併發右頂葉腦梗塞。後來，他的阿茲海默症逐漸惡化，在今年5月又因暫時性腦缺血而被緊急送醫。當時，橋幸夫在住院一周後，就又重返舞台演出，然而表演2天後，他又因無法吞嚥、說話，再度住院。

▲橋幸夫於3年前確診阿茲海默症。（圖／翻攝自X／y_hashi_atm）

橋幸夫原本一直到8月都還有參加節目與活動，但其經紀公司社長在1日時透露，橋幸夫自再度住院後，失智症狀就迅速惡化，已無法進行正常交流，並長期臥床，直到4日因肺炎去世。

橋幸夫從國中二年級起，便師從作曲家遠藤實學習音樂。高中一年級時通過試鏡，並於1960年以〈潮來笠〉出道，獲得日本唱片大賞新人獎，與舟木一夫、西鄉輝彥並稱「御三家」。他曾17次連續登上NHK《紅白歌唱大賽（紅白歌合戰）》，總計出場19次。