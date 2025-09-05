江祖平槓三立副總兒「網憂沒戲演遭封殺」　超狂作品資歷起底

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平最近踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，為此男方出面否認指控，並加碼公開兩人是曾交往的情侶，後續江祖平才間接承認自己就是受害者。事件曝光後掀起外界高度關注，網友們也紛紛在網路上討論，江祖平未來恐遭三立封殺，但其實她除了三立，在民視、華視、大愛等電視台也累積了不少作品，引發熱議。



▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

江祖平有「台版廣末涼子」的封號，她自19歲就進入演藝圈拍戲，至今出道超過20年的她，戲約仍不間斷，過去曾出演過中視、華視、公視、台視、大愛、東森的連續劇，其中還出演過三立的《九指新娘》、《甘味人生》、《天之驕女》、《願望》，以及民視的《飛龍在天》、《愛》、《夜市人生》、《廉政英雄》、《大時代》，戲路相當豐富。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江祖平出演過的戲劇作品。（圖／翻攝自維基百科）

回顧整起事件，源於江祖平發文踢爆電視台員工疑性侵女演員，並公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。為此龔益霆昨（4）日在IG自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手，而江祖平也發文反擊，稱對方是自戀型人格、喊話法院見，事後更揭露對方硬上內幕，並間接承認自己就是受害者，同時也憤怒喊話：「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。