李怡貞談江祖平「挨酸幫三立說話」　反擊轟惡意扭曲：實在無腦

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，為此男方出面否認指控，並加碼公開兩人是曾交往的情侶，後續江祖平才間接承認自己就是受害者。事件曝光後掀起外界高度關注，就連律師李怡貞都在臉書發文評論此事，不料卻被部分網友認為在幫三立講話，為此她再度發聲了：「就算看不懂我在講什麼，也無需惡意扭曲，扯政治扯綠師實在是無腦。」

▲李怡貞（圖左）發文談江祖平。（圖／翻攝自Facebook）

李怡貞今（5）日傍晚再度發文，反擊網友指控。她強調，自己先前發文談論江祖平事件的目的是要告訴大家，受侵害的法律上認定以及角度，並提醒若無據大肆指摘，恐導致案件認定不易。她也表示，她沒想到貼文曝光後不久，竟被部分網友認為是在帶風向檢討被害者，還有不少網友稱她在幫三立講話，甚至牽扯到政治，讓她感到既無奈又憤怒。

▲李怡貞的貼文引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

面對被網友質疑在幫三立講話，甚至扯上政治，李怡貞自揭一段與三立的過往恩怨。她表示，身為她的鐵粉應該會知道，「三立之前曾經看了陳沂的文章，就隨便亂寫過我有前科的新聞，差點被我告」，為此她反問網友：「請問我為何要幫三立說話？」她認為，許多人是因為抱持特定立場，才會惡意扭曲她的分析，最後更喊話：「佛渡有緣人，法律會讓懂的人玩，不懂的人引火燒身，就算看不懂我在講什麼，也無需惡意扭曲。」

