MC夢遭李多寅質疑舊照重發！　狠嗆「會像妳拋棄家人嗎」揭家醜反擊

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓歌手MC夢在6月退出One Hundred Label，並宣布將赴海外留學，表示因「嚴重的憂鬱症與健康問題」無法持續音樂活動，因此決定專注健康與個人成長。而他日前在社群曬出一張照片，沒想到竟引李昇基的妻子李多寅不滿，雙方還為此隔空槓上。

▲MC夢和李多寅公開槓上。（圖／翻攝自Instagram／88monstar_a、xx__dain）

MC夢3日曬出一張合照，配文寫下「Bam」。照片中包括李昇基、李多寅、李多寅的姊姊李侑菲，以及One Hundred Label會長車嘉元（音譯），幾人之間的關係也引發外界關注。

▲MC夢曬合照。（圖／翻攝自Instagram／88monstar_a）

然而，李多寅在看到照片和相關報導後，心生不滿，她4日在限時動態發文直言：「1年多前的照片，為什麼要特地現在發出來，還弄得沸沸揚揚？」她還附上新聞截圖與照片的資訊，顯示該照片實際拍攝於去年7月18日晚間11點17分，表示：「真的無法理解。」

▲李多寅暗指MC夢別有居心。（圖／翻攝自Instagram／xx__dain）

隨後，MC夢發了一張李多寅眼睛的截圖，回嗆道：「別管不該管的事。我不管是上傳1年前的照片，還是自己喜歡的照片，難道會像妳一樣做出拋棄家人的事嗎？」疑似影射李多寅和丈夫李昇基一起切割繼父的風波，雙方公開槓上也引發網友討論。

▲MC夢向李多寅嗆聲。（圖／翻攝自Instagram／88monstar_a）

MC夢在2004年活躍於各大綜藝節目上，本受到不少觀眾歡迎，沒想到，他後來卻傳出為了躲兵役而自拔12顆牙，形象重創。他後來雖在2012年被法院宣判違反兵役部分無罪，但在妨害公務罪方面仍遭判處6個月徒刑，緩刑1年，社會服務120小時。