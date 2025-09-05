蕭煌奇「地獄列車」開車了！　加碼「一對一私訊」親密寵粉

▲蕭煌奇為專屬社群打造「蕭式RADIO」。（圖／KKBOX提供）



記者翁子涵／台北報導

KKBOX 正式宣布推出全新追星平台「FANKLUB」，蕭煌奇、黃偉晉、新生代潮團與多位啦啦隊女孩等20組人氣藝人率先進駐，打造多元追星宇宙，金曲歌王蕭煌奇為專屬社群打造「蕭式RADIO」，期望化身DJ線上與粉絲Call-in點歌互動，將此處視為「音樂加油站」，他更預告將在平台分享自彈自唱新歌、舉辦聆聽任務及線上聚會，並期待未來透過直播與一對一私訊，將小天地變成電台節目，分享心情、增進情誼。

▲▼黃偉晉、楊曉帆都將和粉絲零距離互動。（圖／KKBOX提供）



蕭煌奇透露，他時常被歌迷分享的聽歌故事所感動，看見自己的音樂能陪伴大家經歷人生重要時刻，讓他感觸很深，他特別預告將在平台啟航「進階版地獄列車」，分享更搞笑、更「地獄」的日常生活，並歡迎粉絲隨時出考題，他化身「領航老司機」喊話歌迷，加入「超級粉絲」就能獨享各種好康福利與最直接的個人消息。

黃偉晉將在互動平台大方分享「無加工」私密照，展現最真實的零距離一面，他直言話題百無禁忌，只要粉絲敢問，從電動、健身到點歌唱歌，什麼都能聊，打造無框架的互動風格，黃偉晉更承諾持續放送獨家好康，包括新歌搶先聽及工作花絮照，讓粉絲一睹為快，感受如同「經紀人視角」的親密互動。

黃偉晉也期許這個粉絲小天地能成為心情交流的集散地，坦言常在聽粉絲聊心事、分享喜怒哀樂的過程中被療癒和鼓勵。樂當粉絲「樹洞」的他，期待透過未來的一對一私訊功能，能有更多親密空間分享點滴。他感謝粉絲願意吐苦水，看見作品能幫助他人，對他而言也是莫大的鼓勵與前進動力。

擁有眾多粉絲的楊曉帆，將社群媒體以外首個專屬互動空間獻給此平台，準備大方公開手機裡未曾曝光的生活點滴、工作花絮與錄音側拍等獨家內容，甚至連未修音片段都將「赤裸裸」呈現，她預告若粉絲反應熱烈，未來直播時將不定期播放練舞畫面，並笑談曾因直播聊得太忘我被家人唸。