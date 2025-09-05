劉亞仁涉毒緩刑2年定讞！極樂派對曝光　滿桌菸酒同席竟有國際大咖

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影帝劉亞仁2023年爆出吸毒案，他自2020年起到2022年之間非法使用牛奶針多達181次，最終判決在7月出爐，他被判緩刑2年定讞，被收押5個月後終於釋放、恢復自由身。他涉毒後幾乎消失於螢幕前，近日卻罕見被曝光近況，與國際級的大導演奉俊昊同席，只是桌上滿滿菸、酒，令網友正反意見不一。

▲劉亞仁（右）涉毒緩刑2年定讞後，首度被曝光近況，卻因桌上滿滿菸、酒再度引負評。（圖／翻攝自Peggy Gou IG）



劉亞仁涉毒後消失於螢幕前，3日卻被網友挖出，近日默默參加人氣DJ Peggy Gou（金敏姬）的派對，且同席還有國際級的大導演奉俊昊，Peggy調皮地嘟著嘴向導演表達情意，劉亞仁則是坐在一旁笑得很開心，他雖低調戴著帽子，但還是輕易被粉絲認出身份。

▲劉亞仁涉毒導致事業全毀。（圖／視覺中國CFP）



劉亞仁過去身為影帝，他雖因涉毒毀掉事業，但其實精湛的演技受到很多導演青睞，他與奉俊昊一起現身，也讓影迷驚呼「不會吧」、「沒想到有一天會再看到劉亞仁」。

只是該張合照現引起韓網一陣撻伐，由於桌上滿滿都是菸、酒，也有網友狠酸「劉亞仁還沒被教訓夠嗎」、「是不是還沒清醒」，不僅如此，據韓媒報導，該拍照地點是由Peggy Gou所經營且位於漢南洞的室內場所，一行人涉及室內抽煙的嫌疑，同樣遭到批評。

