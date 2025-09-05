短劇驚見「伸舌頭舔吻」女主角嚇到閉眼！　陸網批：女演員工傷

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇關注熱度越來越高，同時劇情尺度也時常引發爭議。陸網近日瘋傳一部短劇片段，劇中一幕男主角向女主角告白「我本來就是你的狗啊」，接著做出伸舌頭舔吻的動作，部分網友批評「女演員工傷」。

▲短劇大尺度劇情引發陸網議論。（圖／翻攝自微博）

引發爭議的短劇名叫《夏欲骨頭》，男星王軒從橫式短劇開始接演直式短劇，新劇搭檔女星張珊，故事從高中校園純愛到大學重逢追愛，屬於破鏡重圓型的甜寵偶像劇。而劇中有眾多大尺度吻戲，其中一幕在車裡調情，男主角台詞「我本來就是你的狗啊」，接著伸舌頭迅速舔了女主角的唇，而女主角被緊摟懷中，被突如其來的舔吻嚇了一跳，忍不住閉上眼睛。

▲短劇男主角車內撩女主角，伸舌頭舔吻引發爭議。（圖／翻攝自微博）

然而這一幕片段意外在陸網瘋傳，「短劇女演員工傷」頓時成為熱搜關鍵字，部分網友批評「有話好好說不要伸舌頭好嗎」、「好噁」、「女演員的嫌棄不像是演的，導演幹啥啊，這個鏡頭油膩慘了，這真的好看嗎」、「導演能不能讓演員們用眼神來演戲」、「輕輕啄吻一下不行嗎，為啥伸舌頭」。

另一派網友則認為是劇情需求，「劇本是劇本。不要上升到演員好嗎」。而網傳片段不到3秒鐘，完整劇情是男女主角在車中親吻，最後相視而笑，因此也有短劇粉絲留言「你不要只看這一個片段，整體來說還算有CP感呀，而且男帥女美，不算工傷」、「還好吧得根據劇情來說，應該是女主說他是狗他才舔的」、「劇情可以的，這下也不是無緣無故的連接上下集並不突兀惡心」。而這一幕也讓短劇吻戲成為熱門話題。

▲舌吻片段瘋傳，陸網形容短劇女演員工傷。（圖／翻攝自微博）