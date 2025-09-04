拆散「森恬CP」恐被粉罵！　男星意外介入崩潰喊：這場我不錄了

記者孟育民／台北報導

中視招牌歌唱節目《綜藝一級棒》4月時播出「節目最佳CP」主題，深受觀眾喜愛，本周六（6日）製作單位再度推出「年度最強CP爭奪保衛戰」，看點十足，由許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬，與蘇宥蓉、郭婷筠、吳俊宏、沈建豪、蕭玉芬、陳怡婷、翁鈺鈞、吳美琳、吳勇濱等，共組成7對CP，相互尬歌，力爭擠下上一屆得主郭婷筠、沈建豪，搶奪最強CP寶座。

▲杜忻恬（左）、李子森是粉絲公認CP組合 。（圖／中視提供）

為了評分公正，節目邀來專業製作人江志豐擔任評審，當他看到名單有「森恬CP」杜忻恬與李子森時，就直接宣布「冠軍就是森恬CP了」，笑說「不敢得罪粉絲」。為了爭奪戰，每一組CP都精心挑選歌單，競爭激烈，讓江志豐壓力山大：「請（粉絲）不要如雪片般的飛來壓垮我，我是很專業的講評老師。」

▲江志豐擔任評審壓力極大 。（圖／中視提供）



除了「森恬CP」，《綜藝一級棒》自播出以來也促成「美孟CP」陳孟賢和吳美琳，還有「豪鈺CP」許志豪和翁鈺鈞，許志豪自己也不忘推薦「真的是公認的，不但是公認，我們還差點去公證了」，江志豐一聽也豪爽送上祝福：「你們（真的)公證我包2萬2。」不料他卻遭到許志豪秒吐槽：「你是所有人包最少的，還敢講那麼大聲。」

▲▼「年度最強CP爭奪保衛戰」競爭激烈。（圖／中視提供）

錄影過程，江志豐還頻頻私下偷問康康：「你覺得哪一組唱得最好？」讓康康傻眼「是你評審還是我」。經過一輪對唱後，製作單位卻出奇招，讓7位女生盲抽男生大頭牌，重新洗牌CP組合，其中杜忻恬竟抽中許志豪，眾人一陣驚呼「你完蛋了」、「要被粉絲罵了」，連許志豪都崩潰大喊「這場我不錄了」，李子森見狀則笑著送上「苦主」二字。

▲許志豪合唱杜忻恬。（圖／中視提供）



